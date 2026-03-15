Subject Delta: veröffentlicht erste Songs aus eigener Produktion

Die aufstrebende Band Subject Delta hat einen wichtigen Schritt gemacht und ihre ersten Songs veröffentlicht. Die Aufnahmen entstanden komplett in Eigenregie im eigenen Proberaum – ganz ohne Unterstützung eines Labels. Mit ihrer Demo-EP möchte die Band nun neue Hörer erreichen und ihre Musik möglichst weit verbreiten.

Stilistisch bewegt sich Subject Delta im modernen Hardcore- und Metalcore-Bereich. Zu ihren Einflüssen zählen bekannte Acts wie Knocked Loose, Kublai Khan TX, Stray From The Path und Alpha Wolf. Gleichzeitig lässt sich die Band auch von kleineren Gruppen wie VexHC, Bitterwood und Gaijin inspirieren.

Live konnte Subject Delta bereits erste Erfahrungen sammeln: Zwei Konzerte hat die Band schon gespielt. Für die kommenden sechs Monate stehen bereits vier weitere Auftritte fest, darunter auch ein Open-Air-Gig.

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