Suncraft: kündigen Vinyl-Release von „Welcome To The Coven“ für den 10.04. über All Good Clean Records an

Suncraft veröffentlichen ihr aktuelles Album Welcome To The Coven am 10. April 2026 auf Vinyl. Der Longplayer erschien ursprünglich im November vergangenen Jahres und wird nun über das norwegische Heavy-Rock-Label All Good Clean Records in einer roten sowie schwarzen Vinyl-Edition aufgelegt.

Über acht Songs hinweg wechseln sich schwere Riffs, eingängige Refrains und abrupte Stimmungswechsel ab. Dadurch bleibt das rund 40 Minuten lange Album ständig in Bewegung und wirkt zugleich fokussiert und kurzweilig. Trotz der ernsteren Untertöne behalten Suncraft dabei ihren Hang zu spielerischem, leicht absurdem Rock’n’Roll-Humor bei.

Welcome To The Coven (Vinyl-Edition) – Trackliste:

Ragebait Love’s Underrated Greed Battalion Welcome To The Coven Wizards Of The Anger Magic Charlatan Killer High On Silence Forgotten Goddess

Mit Welcome To The Coven machen Suncraft einen selbstbewussten Schritt nach vorne und schärfen ihr Songwriting ebenso wie ihren eigenen Stil jenseits gängiger Szenegrenzen. Das Album erscheint auf Vinyl am 10. April 2026 über All Good Clean Records.

Suncraft stammen aus Oslo und bewegen sich seit einigen Jahren im Underground der norwegischen Rockszene. Nach ihrem Debüt Flat Earth Rider (2021) legt die Band mit ihrem zweiten Album Welcome To The Coven nach. Das Ergebnis ist eine temporeiche Genre-Mischung, die vor Spielfreude und Wucht nur so strotzt. Scandi-Rock, Punk, Post-Rock, Metal und Stoner-Elemente verschmelzen hier zu einem eigenständigen Sound aus fuzzgetränkten Riffs, Energie und überraschenden Wendungen. Produziert wurde das Album von dem renommierten norwegischen Rock-Produzenten Ruben Willem (Kvelertak, The Good The Bad and The Zugly).

Gegründet wurde Suncraft 2017 in Oslo. Anfangs noch stark im Midtempo-Stoner-Rock verankert, erweitert Welcome To The Coven den stilistischen Rahmen der Band. Klassischer Rock-Swagger trifft auf Punk-Attitüde und immer wieder aufflackernde schwarzmetallische Intensität. Stell dir vor Turbonegro trifft auf Venom, und du weißt wo die musikalische Reise hingeht.

Suncraft sind:

Rasmus Skage Jensen – Bass, Gesang

Vebjørn Rindal Krogstad – Gitarre

Sigurd Grøtan – Gitarre

Jens Henrik Kverndal – Gitarre

Tobias Paulsen – Schlagzeug

Suncraft online:

https://www.facebook.com/Suncraftband

https://www.instagram.com/suncraftband/