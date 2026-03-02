Lansdowne: veröffentlichen „Rescue“ – eine kraftvolle Hymne für mentale Gesundheit und innere Stärke

Lansdowne präsentieren ihre eindrucksvolle neue Single Rescue, eine Hard-Rock-Hymne für alle, die Kämpfe austragen, die niemand sonst sehen kann. Angetrieben von wuchtigen Gitarren und einem mitreißenden, emotional aufgeladenen Refrain verwandelt der Song Dunkelheit in Trotz und Entschlossenheit. Im Zentrum steht die Zeile: „Maybe the heroes we’re looking for are staring back at us in the mirror“ – eine klare Botschaft: Die Stärke, nach der wir suchen, steckt längst in uns selbst.

Mit Rescue stellen sich Lansdowne inneren Konflikten kompromisslos und machen Verletzlichkeit zur Kraft sowie Isolation zur Verbindung. Der Song handelt von Widerstandsfähigkeit, Selbstwert und dem Mut, weiterzumachen, wenn es leichter wäre zu verschwinden. Es ist nicht nur ein Hilferuf, sondern ein klares Bekenntnis zum Überleben.

Rescue erscheint auf dem kommenden Lansdowne-Album Wish You Well, das am 27. März veröffentlicht wird. Zum Support des Releases geht die Band ab dem 14. April auf eine Headline-Tour durch Europa, mehrere Termine stehen bereits kurz vor dem Ausverkauf. Mehr Informationen dazu findet ihr hier.

Lansdowne sind:

Jon Ricci – Gesang

Shaun Lichtenstein – Leadgitarre, Gesang

Josh Waterman – Gitarre, Gesang

Mike LaRoche – Bass

Glenn Mungo – Schlagzeug

Lansdowne online:

https://www.instagram.com/lansdownemusic/