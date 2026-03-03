Orbit Culture: veröffentlichen Live-Video zu „The Storm“

Kurz bevor sie sich auf ihre nächste Mission begeben – eine ausgedehnte Tournee durch die USA und Kanada mit Unterstützung von Ov Sulfur und Atlas – veröffentlichen Orbit Culture ein Live-Video zu ihrem Fan-Favoriten The Storm, das von Riivata Visuals und Grimvisions während ihrer äußerst erfolgreichen Europatournee im letzten Winter gedreht wurde:

Die Band kommentiert: „Dieses Video zu The Storm dokumentiert unsere letzte Headliner-Tournee. Der Großteil des Filmmaterials wurde in Göteborg gedreht, in der Nähe unseres Heimatortes. Wenn wir es uns jetzt ansehen, versetzt es uns zurück in eine Nacht, die wirklich bedeutungsvoll war – intensiv, konzentriert und ehrlich. Es war ein entscheidender Moment für uns, und The Storm spiegelt dieses Gefühl wider, ohne es erklären zu müssen.“

Es ist ein weiteres Video zu ihrem gefeierten Album Death Above Life, das im Oktober letzten Jahres mit überwältigend positiver Resonanz von Fans und Medien veröffentlicht wurde.

Auch Time For Metal war hellauf begeistert über dieses Meisterwerk. Sehr euch hier das begeisterte Review von Oliver J. an:

„Das Album steht für Veränderung, für einen Neuanfang“, sagt Gitarrist, Sänger und Songwriter Niklas Karlsson. „Es weckt viele gute und schlechte Emotionen, aber es ist eine große Veränderung zum Besseren. Es fühlt sich wie eine Wiedergeburt an.“

Die Band ist bereits für verschiedene europäische Sommerfestivals im Jahr 2026 bestätigt, darunter Leyendras Del Rock (ES), Reload Festival (DE), Rockstadt Extreme Fest (RO), Alcatraz (BE), Bloodstock (UK), Wacken Open Air (DE) und Summer Breeze (DE).

Im Herbst werden Orbit Culture an der The Allfather Awakens Tour teilnehmen, bei der Schwedens härteste Armee vertreten ist: Amon Amarth, Orbit Culture und Soilwork. Tickets für US- & UK-Tour hier erhältlich: https://www.orbitculture.com/

