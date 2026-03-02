Startseite
Kaspar Und Die Anderen – Einhörner Sind Fabelhaft

31.01.2026 - Folk / Rock - Eigenproduktion - 56:52 Minuten

Kaspar Und Die Anderen haben im Januar ihr erstes Livealbum auf die Reise geschickt. Einhörner Sind Fabelhaft entstand durch die Unterstützung ihrer Anhänger durch eine Crowdfunding-Kampagne. Die Spielleute wurden auf den Mittelalter-Veranstaltungen bekannt und haben auch für dieses Jahr schon einige Veranstaltungen, meist unter freiem Himmel, bekannt gegeben. Kaspar Und Die Anderen leben vom Livemoment und lieben es, das Publikum mit einzubinden. Rockig und gut gelaunt führen sie den Hörer durch Einhörner Sind Fabelhaft. 13 Songs formen die gut 57 Minuten, die auf handgemachte Musik und mittelalterliches Feeling setzen.

Einhörner und Folk Rock passen doch zusammen

Dabei agieren Kaspar Und Die Anderen nicht altbacken, sondern lassen, wie es der Titel schon vermuten lässt, auch moderne Gedanken zu. Die Qualität der Aufnahme ist beachtlich und schafft es dennoch, die Liveakustik einzufangen. Der Barde Fendar kann nicht nur gesanglich punkten, sondern überzeugt auch mit seiner warmherzigen Ader. Mit Spielwitz und Humor agieren sie oft wie Gaukler und nehmen sich nicht zu ernst. Die Rhythmusgeige vereint sich mit der Harfe, um ein sattes Klangbild zu erzeugen. Gestartet wird Einhörner Sind Fabelhaft mit Wenn Ich Schonmal Hier Bin und Vorspiel. Die Atmosphäre ist stimmig, Jam-Session-artig arbeiten sich die sechs Musiker durch den Silberling. Mehrstimmige Gesänge, akustische Gitarrenklänge und Der Barde Fendar sorgen für eine Reise in die Zeit von vor 400 Jahren und verzichten dabei auf jegliche technische Unterstützung.

Fazit zu Einhörner Sind Fabelhaft
Für Fans des humorvollen Folk Rock sind Kaspar Und Die Anderen genau das Richtige. Gaukler-Attitüde, einfache, aber effektive Handschriften machen Einhörner Sind Fabelhaft zu einem hörenswerten Sprung in längst vergessene Tage. Dabei funktionieren die Musiker vermutlich live noch besser als auf Platte. Auch wenn auf Einhörner außer beim Titeltrack verzichtet wird, agieren Kaspar Und Die Anderen eher fabelhaft als authentisch. Die Mixtur geht gut ins Ohr und mit dem ersten Livealbum dürfte das Interesse an der Band weiter steigen. Grundsätzlich ist bei der Produktion natürlich Luft nach oben, das scheint aber von den Spielleuten gewollt und beeinträchtigt nicht das musikalische Erlebnis.

Anspieltipps: Wiedergänger Liedersänger und Werwölfe Vom Düsterwald
