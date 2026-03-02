Kaspar Und Die Anderen – Einhörner Sind Fabelhaft

Kaspar Und Die Anderen haben im Januar ihr erstes Livealbum auf die Reise geschickt. Einhörner Sind Fabelhaft entstand durch die Unterstützung ihrer Anhänger durch eine Crowdfunding-Kampagne. Die Spielleute wurden auf den Mittelalter-Veranstaltungen bekannt und haben auch für dieses Jahr schon einige Veranstaltungen, meist unter freiem Himmel, bekannt gegeben. Kaspar Und Die Anderen leben vom Livemoment und lieben es, das Publikum mit einzubinden. Rockig und gut gelaunt führen sie den Hörer durch Einhörner Sind Fabelhaft. 13 Songs formen die gut 57 Minuten, die auf handgemachte Musik und mittelalterliches Feeling setzen.

Einhörner und Folk Rock passen doch zusammen

Dabei agieren Kaspar Und Die Anderen nicht altbacken, sondern lassen, wie es der Titel schon vermuten lässt, auch moderne Gedanken zu. Die Qualität der Aufnahme ist beachtlich und schafft es dennoch, die Liveakustik einzufangen. Der Barde Fendar kann nicht nur gesanglich punkten, sondern überzeugt auch mit seiner warmherzigen Ader. Mit Spielwitz und Humor agieren sie oft wie Gaukler und nehmen sich nicht zu ernst. Die Rhythmusgeige vereint sich mit der Harfe, um ein sattes Klangbild zu erzeugen. Gestartet wird Einhörner Sind Fabelhaft mit Wenn Ich Schonmal Hier Bin und Vorspiel. Die Atmosphäre ist stimmig, Jam-Session-artig arbeiten sich die sechs Musiker durch den Silberling. Mehrstimmige Gesänge, akustische Gitarrenklänge und Der Barde Fendar sorgen für eine Reise in die Zeit von vor 400 Jahren und verzichten dabei auf jegliche technische Unterstützung.

