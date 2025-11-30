Block Of Flats: veröffentlichen neuen Track „I Stand Below It All“, der gemeinsam mit Alex & Niko von Blind Channel geschrieben wurde

Die vierköpfige finnische Modern-Rock-Band Block Of Flats hat ihre neue Single I Stand Below It All veröffentlicht. Der Song wurde in Zusammenarbeit mit Alex und Niko von Blind Channel geschrieben und produziert und feiert den Auftakt ihrer Europatournee mit The Rasmus und The Funeral Portrait. Die Tour war ein voller Erfolg – ​​ausverkaufte Konzerte und begeisterte Reaktionen des Publikums.

Seht euch das Video zu I Stand Below It All hier an:

Musik: Jonne Nikkilä, Jesse Kataja, Aleksi Kaunisvesi & Niko Moilanen

Texte: Jonne Nikkilä, Kauri Koponen, Aleksi Kaunisvesi & Niko Moilanen

Aufnahme & Produktion: Aleksi Kaunisvesi

Mixing & Mastering: Rami Nykänen

Die Band freut sich riesig, ihre Tour fortzusetzen und als Nächstes in den Niederlanden, Belgien, Frankreich und Großbritannien aufzutreten. Alle Termine findet ihr hier.

Block Of Flats vereinen in ihrer Musik Metal-Riffs, eingängige Pop-Melodien, fantasievolle Arrangements und elektronische Klänge. Die Modern-Metal-Band ist besonders für ihre energiegeladenen Live-Auftritte bekannt, die sie bereits auf Finnlands größten Rockfestivals und in Clubs in ganz Europa präsentiert hat.

Ihr Debütalbum No Hope For The Hopeless erschien Ende 2023. Schon die ersten Singles liefen im Radio und auf internationalen Playlists und begeisterten Hörer in ganz Europa und den USA. Die Band gehört zum Künstlerstamm von Ranka Kustannus und Backbone Management, die sie zu einer der führenden finnischen Rock- und Metal-Bands gemacht haben (neben Bands wie Blind Channel, The Rasmus und VV). Im Herbst 2025 geht die Band gemeinsam mit The Rasmus auf eine einmonatige Europatournee, um sich ihren Platz in der internationalen Musikszene zu sichern.

Die Aufnahmen für das zweite Studioalbum von Block Of Flats sind in vollem Gange, und einige der größten Namen der finnischen Metal-Szene (Alex Mattsson, Niko Moilanen) wirken an der Produktion mit. Das Ziel der Band ist klar: sich zu einer der interessantesten Rock-/Metal-Bands Finnlands zu entwickeln.

Block Of Flats online:

https://www.facebook.com/blockofflats

https://www.instagram.com/block_of_flats/#