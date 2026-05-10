Henkore: veröffentlichen mit „Kill The Silence“ ihre bisher aggressivste Single

Die spanische Modern-Metal-Band Henkore meldet sich mit ihrer bislang härtesten Veröffentlichung zurück: Kill The Silence. Der neue Track vereint massive Gitarrenriffs, druckvolle Breakdowns und emotional aufgeladene Melodien zu einem intensiven Sound zwischen Aggression und Verletzlichkeit. Fans von Spiritbox, Polaris und Bad Omens dürften hier voll auf ihre Kosten kommen.

Begleitet wird die Single von einem offiziellen Musikvideo, das beim ersten Heimspiel der Band in Pamplona/Iruña aufgenommen wurde. Vor ausverkauftem Publikum eingefangen, dokumentiert der Clip die rohe Live-Energie und die wachsende Dynamik der Band eindrucksvoll.

Inhaltlich beschäftigt sich Kill The Silence mit inneren Konflikten, emotionalem Druck und dem Drang, das Schweigen zu durchbrechen. Mit ihrer neuen Veröffentlichung unterstreichen Henkore ihren Anspruch, sich als eine der spannendsten aufstrebenden Modern-Metal-Bands Spaniens zu etablieren.

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