Trahir: Prager Heavy-Metal-Trio entfesselt mit dem Song „Sense Of Future“ den Geist der 80er

Mit donnernden Rhythmen, messerscharfen Riffs und hymnischen Vocals meldet sich die Prager Heavy-Metal-Band Trahir eindrucksvoll zu Wort. Das Trio verbindet den Geist des klassischen Heavy Metal der 80er-Jahre mit modernem Druck und einer mystischen Atmosphäre – roh, ehrlich und kompromisslos.

Trahir stehen für kraftvolle Hooks, hypnotische Grooves und eine unverwechselbare Energie auf der Bühne. Ohne künstliche Effekte oder übertriebene Inszenierung setzt die Band auf das Wesentliche: große Refrains, intensive Live-Momente und die pure Wucht eines eingespielten Dreiergespanns.

In der aktuellen Metal-Landschaft gehen Trahir konsequent ihren eigenen Weg und konnten bereits mit zahlreichen renommierten Acts die Bühne teilen. Dazu gehören unter anderem Candlemass, Hällas, Duel, Dopelord, Sanhedrin, Spirit Adrift, 1000mods, Ufomammut und Planet Of Zeus.

Mit ihrem authentischen Sound und einer beeindruckenden Bühnenpräsenz zählen Trahir zu den spannendsten neuen Namen der europäischen Heavy-Metal-Szene. Fans von klassischem Metal, Doom und psychedelischen Einflüssen sollten diese Band definitiv im Auge behalten.