Unprocessed: kündigen „Angel Europe Tour 2026“ an

Die deutschen Metal-Pioniere Unprocessed haben ihre EU/UK-Headliner-Tour angekündigt, um ihr neues Album Angel zu promoten.

Unprocessed – Angel Europe Tour 2026

29/09 — Botanique — Brussels, BE

01/10 — Academy 3 — Manchester, UK

02/10 — Electric Ballroom — London, UK

03/10 — Maroquinerie — Paris, FR

04/10 — 013 Next Stage — Tilburg, NL

05/10 — Doornroosje — Nijmegen, NL

06/10 — Gebaude 9 — Cologne, DE

07/10 — Kent Club — Hamburg, DE

08/10 — Hole 44 — Berlin, DE

09/10 — Strom — Munich, DE

10/10 — Batschkapp — Frankfurt, DE

In den letzten zwei Jahren supporteten Unprocessed Größen der Heavy-Szene wie In Flames, TesseracT, August Burns Red, Spiritbox und Polyphia. Unprocessed entwickeln ihren Sound mit jeder Veröffentlichung weiter. Angel präsentiert ihr bisher fokussiertestes und dynamischstes Material und bietet einen tieferen Einblick in die Extreme menschlicher Erfahrung, ohne dabei die technischen Grundlagen zu verlieren, die sie von Anfang an auszeichneten.

Unprocessed sind:

Manuel Gardner Fernandes – Gesang, Gitarren

Christoph Schultz – Gitarren

David John Levy – Bass & Keyboards

Leon Pfeifer – Schlagzeug

Unprocessed online:

www.facebook.com/unprocessedofficial

www.Instagram.com/unprocessedband