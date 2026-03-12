The Gems veröffentlichen neue Single „Happy Water“

Kurz vor Veröffentlichung ihres zweiten Albums Year Of The Snake diesen Freitag, den 13.03., veröffentlichen die schwedischen Hard Rockerinnen The Gems eine weitere energetische Single. Happy Water ist der letzte Song des Albums – und beendet das Album so explosiv wie es gestartet hat. Das schwedische Trio startet die Party mit purer Rock’n’Roll-Energie, die sie endgültig von ihrer Thundermother-Vergangenheit emanzipiert.

The Gems haben sich direkt mit ihrer allerersten Single (#2 der deutschen Rock Radio Airplay Charts) als wichtige Akteure im modernen Hard Rock etabliert. Die neu gegründete Band beeindruckte Fans und Kritiker gleichermaßen mit ihrem Debütalbum Phoenix (2024). Mit Year Of The Snake gehen sie jetzt den Weg selbstbewusst weiter – der Titeltrack Year Of The Snake landete direkt auf Platz 1 der deutschen Rock Airplay Charts.

The Gems über Happy Water:

„Der Song ist ein von Motörhead inspirierter Banger über vietnamesischen Moonshine, einen mit Schlangen angereicherten Schnaps namens Happy Water. Es ist ein Party-Song darüber, einfach loszulassen und nicht zu wissen, wohin die Nacht einen führen wird. Manchmal muss man einfach mit dem Feuer spielen.”

