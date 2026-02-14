The Gems: veröffentlichen neue Single „Gravity“ (feat. Tommy Johansson)

The Gems sind auf dem Weg an die Spitze! Mit Gravity veröffentlicht das schwedische Trio eine weitere Single aus ihrem zweiten Album Year Of The Snake, das am 13. März 2026 über Napalm Records erscheinen wird. Mit Tommy Johansson (Majestica, ex-Sabaton) featuren The Gems erstmals einen Gastsänger auf einem ihrer Songs. Mitreißend und ambitioniert atmet Gravity die 80er und nicht zuletzt das Feature verleiht ihrem eingängigen Stil eine neue Dimension. Ursprünglich alle Mitglieder von Thundermother, beweisen sich The Gems erneut als wichtige und unaufhaltsame neue Akteure im Hard Rock.

The Gems über Gravity:

„Gravity ist eine von den 80ern inspirierte Rockhymne darüber, seine Träume kompromisslos zu verfolgen – mit großen Hooks, hochfliegenden Vocals und dieser so typischen, zeitlosen Energie des Hard Rock. Mit Tommy Johansson vereinen sich zwei kraftvolle Stimmen in Trotz und Freiheit.“

