Archaic Oath: veröffentlichen offizielles Musikvideo zu „Forest Of Horrors“

Archaic Oath haben das offizielle Musikvideo zu ihrer ersten Single Forest Of Horrors veröffentlicht. Der Song stammt aus dem kommenden Album Determined To Death And Beyond, das am 24. April 2026 über AOP Records erscheinen wird.

Die Wurzeln von Archaic Oath reichen bis ins Jahr 2005 zurück, als Lykormas und Arneriach eine flüchtige Verbindung eingingen. Bald verspürten sie jedoch erneut den alten Drang, sich den verwitterten Grundlagen zuzuwenden und einen Sound zu kreieren, der in den älteren Tagen und vergessenen Riten verwurzelt ist. Als erfahrene Wanderer der Underground-Szene tragen sie nun auch die Banner von Marche Funèbre und Hemelbestormer, doch das alte Verlangen schlief nie. So wurde der Schwur von Archaic Oath geleistet, um den blackened Death Metal in seiner ursprünglichsten Form wiederzubeleben, inspiriert von Bands wie Naglfar, Dissection und Unanimated. Ihr Sound ist durchdrungen von der Essenz der melodischen Black Metal-Ära der 90er-Jahre, verfeinert durch Jahrzehnte des Metalls, das in Fleisch und Knochen eingraviert ist.

Das erste Werk der Band, Determined To Death And Beyond, wurde während des langen, kalten Winters 2024–2025 erschaffen und wird ein Jahr später über AOP Records aus der Dunkelheit hervortreten. Auf der Bühne wird Archaic Oath von ehemaligen Mitgliedern von Beltez, Sumerian Tombs und Melechesh unterstützt, um sicherzustellen, dass das Ritual nicht nur gehört, sondern auch beschworen wird.

Das Musikvideo zu Forest Of Horrors kann unter folgendem Link angesehen werden: