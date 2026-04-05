Archaic Oath: veröffentlichen weitere Single „Wrath Of The Witches“ vom kommenden Album

Archaic Oath haben am 2. Apil ihre zweite Single Wrath Of The Witches aus dem kommenden Album Determinded To Death And Beyond veröffentlicht, das am 24. April über AOP Records erscheint.

Seht euch das Video zu Wrath Of The Witches hier an:

Auf der Bühne erweitert sich der Kreis: Archaic Oath werden von (ehemaligen) Anhängern von Beltez, Sumerian Tombs und Melechesh verstärkt, um sicherzustellen, dass das Ritual nicht nur gehört, sondern auch vollzogen wird.

Mehr Informationen zu Archaic Oath und ihrem kommenden Album findet ihr hier.