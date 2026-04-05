Nevermore: kehren im September als Support von Judas Priest auf die Bühne zurück

Mit voller Kraft in ihr nächstes Kapitel starten Nevermore und haben ihre neue Besetzung mit ihrem ersten Live-Konzert seit über fünfzehn Jahren gefestigt. Die legendäre Band spielte am 1. April vor ausverkauftem Haus in der IF Performance Hall Beşiktaş in Istanbul, Türkei, der Heimat ihres neuen Sängers Berzan Önen und Geburtsort von Bassist Semir Özerkan. Das von den Fans sehnsüchtig erwartete Event wurde zu einem unvergesslichen Abend. Nevermore ehren ihre traditionsreiche Geschichte und blicken gleichzeitig mit großem Elan in die Zukunft, um sich weiterzuentwickeln. Nach dem Erfolg nach diesem Konzert werden Nevermore im September zusammen mit Judas Priest die letzten sieben Konzerte ihrer Faithkeepers Tour bestreiten.

Faithkeepers Tour 2026

Judas Priest w/ Nevermore

Sept 11 — Bern, Switzerland @ Festhalle Bern

Sept 12 — Strasbourg, France @ Zenith

Sept 14 — Lyon, France @ LDLC Arena

Sept 15 — Bordeaux, France @ Arkea Arena

Sept 17 — Paris, France @ Arena Zenith

Sept 18 — Brussels, Belgium @ Forest National

Sept 21 — London, UK @ Eventim Apollo

Vor ihrer Tournee mit Judas Priest, werden Nevermore auf Konzerten und Festivals in Lateinamerika und Europa auftreten.

Nevermore Shows:

Apr 24th – Santiago, Chile – Teatro Cariola

Apr 26th – São Paulo, Brazil – Bangers Open Air

Apr 28th – São Paulo, Brazil – Carioca Club Pinheiros

Jul 26th – Plovdiv, Bulgaria – Hills of Rock

Jul 28th – Rasnov, Romania – Rockstadt Extreme Festival

Jul 30th – Budapest, Hungary – BARBA NEGRA Blue Stage

Aug 1st – Wacken, Germany – Wacken

Aug 3rd – Pratteln, Switzerland – Z7 Open Air

Aug 5th – Jaromer, Czechia – Brutal Assault

Aug 8th – Derbyshire, United Kingdom – Bloodstock Open Air

Aug 9th – Kortrijk, Belgium – Alcatraz Festival

Aug 11th – Warsaw, Poland – Progresja – w/ Savatage

Aug 12th – Leipzig, Germany – Parkbühne w/ Savatage

Aug 13th – Bonn, Germany – KUNST!RASEN w/ Savatage

Aug 15th – Carhaix Plouguer, France – Motocultor Festival

Tickets: https://nevermoreofficial.com/tour

Die Heavy-Metal-Band Nevermore, eine wahre Größe im Genre, gab kürzlich ihren Vertrag mit Reigning Phoenix Music bekannt und stellte die neuen Mitglieder Jack Cattoi (Gitarre), Semir Özerkan (Bass) und Sänger Berzan Önen in einer von Ola Englund inszenierten und produzierten Dokumentation vor. Der Film bot einen faszinierenden Einblick in die Proben der Band und ermöglichte ein offenes Gespräch zwischen Gitarrist Jeff Loomis und Schlagzeuger Van Williams über ihre Entscheidung, Nevermore wiederzubeleben. Mehr Infos findet ihr hier.

Nevermore starten 2026 mit einer Mission, die auf Ehrlichkeit und Intensität basiert. Älter. Weiser. Immer noch laut.