Nevermore: kehren im September als Support von Judas Priest auf die Bühne zurück

Mit voller Kraft in ihr nächstes Kapitel starten Nevermore und haben ihre neue Besetzung mit ihrem ersten Live-Konzert seit über fünfzehn Jahren gefestigt. Die legendäre Band spielte am 1. April vor ausverkauftem Haus in der IF Performance Hall Beşiktaş in Istanbul, Türkei, der Heimat ihres neuen Sängers Berzan Önen und Geburtsort von Bassist Semir Özerkan. Das von den Fans sehnsüchtig erwartete Event wurde zu einem unvergesslichen Abend. Nevermore ehren ihre traditionsreiche Geschichte und blicken gleichzeitig mit großem Elan in die Zukunft, um sich weiterzuentwickeln. Nach dem Erfolg nach diesem Konzert werden Nevermore im September zusammen mit Judas Priest die letzten sieben Konzerte ihrer Faithkeepers Tour bestreiten.
Faithkeepers Tour 2026
Judas Priest w/ Nevermore
Sept 11 — Bern, Switzerland @ Festhalle Bern
Sept 12 — Strasbourg, France @ Zenith
Sept 14 — Lyon, France @ LDLC Arena
Sept 15 — Bordeaux, France @ Arkea Arena
Sept 17 — Paris, France @ Arena Zenith
Sept 18 — Brussels, Belgium @ Forest National
Sept 21 — London, UK @ Eventim Apollo
Vor ihrer Tournee mit Judas Priest, werden Nevermore auf Konzerten und Festivals in Lateinamerika und Europa auftreten.
Nevermore Shows:
Apr 24th – Santiago, Chile – Teatro Cariola
Apr 26th – São Paulo, Brazil – Bangers Open Air
Apr 28th – São Paulo, Brazil – Carioca Club Pinheiros
Jul 26th – Plovdiv, Bulgaria – Hills of Rock
Jul 28th – Rasnov, Romania – Rockstadt Extreme Festival
Jul 30th – Budapest, Hungary – BARBA NEGRA Blue Stage
Aug 1st – Wacken, Germany – Wacken
Aug 3rd – Pratteln, Switzerland – Z7 Open Air
Aug 5th – Jaromer, Czechia – Brutal Assault
Aug 8th – Derbyshire, United Kingdom – Bloodstock Open Air
Aug 9th – Kortrijk, Belgium – Alcatraz Festival
Aug 11th – Warsaw, Poland – Progresja – w/ Savatage
Aug 12th – Leipzig, Germany – Parkbühne w/ Savatage
Aug 13th – Bonn, Germany – KUNST!RASEN w/ Savatage
Aug 15th – Carhaix Plouguer, France – Motocultor Festival
Tickets: https://nevermoreofficial.com/tour
Die Heavy-Metal-Band Nevermore, eine wahre Größe im Genre, gab kürzlich ihren Vertrag mit Reigning Phoenix Music bekannt und stellte die neuen Mitglieder Jack Cattoi (Gitarre), Semir Özerkan (Bass) und Sänger Berzan Önen in einer von Ola Englund inszenierten und produzierten Dokumentation vor. Der Film bot einen faszinierenden Einblick in die Proben der Band und ermöglichte ein offenes Gespräch zwischen Gitarrist Jeff Loomis und Schlagzeuger Van Williams über ihre Entscheidung, Nevermore wiederzubeleben. Mehr Infos findet ihr hier.
Nevermore starten 2026 mit einer Mission, die auf Ehrlichkeit und Intensität basiert. Älter. Weiser. Immer noch laut.