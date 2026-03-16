Archaic Oath: veröffentlichen zweite Single/Video „Into The Temple Of Light“ aus dem kommenden Album

Archaic Oath haben am vergangenen Freitag ihre zweite Single Into The Temple Of Light aus dem kommenden Album Determined To Death And Beyond veröffentlicht, dass am 24. April über AOP Records erscheinen wird.

Seht euch das Video zu Into The Temple Of Light hier an:

Determined To Death And Beyond – Trackliste:

Above The Ice Wrath Of The Witches Forest Of Horrors Requiem For A Doomed Soul Abysmal Ascent Path Of Penitence Into The Temple Of Light Ye Entrancemperium

Mehr Informationen zu Archaic Oath und ihrem kommenden Album findet ihr hier.