Blood Command: haben ihre brandneue Single „Wet Death“ veröffentlicht

Blood Command melden sich mit ihrer energiegeladenen neuen Single Wet Death zurück und liefern damit ein weiteres elektrisierendes Kapitel in der unverwechselbaren Mischung aus Punk-Energie, messerscharfer Attitüde und explosivem Rock-Songwriting.

Mit Wet Death beweisen Blood Command einmal mehr ihren unerschrockenen Geist, der sie zu einer der prägendsten Kräfte im modernen Alternative- und Punk-Rock gemacht hat. Angetrieben von unbändiger Dynamik, eingängigen Hooks und der für die Band typischen Intensität, fängt der Song den chaotischen Charme und den kühnen Charakter ein, den Fans von der norwegischen Band erwarten.

Die Veröffentlichung erfolgt zudem in einer besonderen Kollaboration mit dem legendären Gitarrenhersteller Gretsch. Für die Single haben sich Blood Command mit der Marke zusammengetan und die brandneue Gitarrenserie eingesetzt, um den kraftvollen Klang und den unverwechselbaren Stil dieser Instrumente direkt in den Sound von Wet Death einfließen zu lassen.

Bekannt dafür, ständig ihre Grenzen zu erweitern und dabei ihren rebellischen Geist zu bewahren, gehen Blood Command weiterhin ihren eigenen Weg zwischen Punk, Alternative Rock und energiegeladenen Live-Auftritten. Wet Death ist der jüngste Beweis dafür, dass die Band nach wie vor unberechenbar und kompromisslos ist.

Erlebt die Band live:

15.05. Pouzza Festival, Montréal

30.05. Burdigala Fest III, Bordaux

23.07. Riez Open Air 2026

Blood Command online:

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