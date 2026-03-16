Midnatt – Skräckfylld Förtjusning

Das in Hisingen, dem größten Stadtteil Göteborgs, ansässige Label Jawbreaker Records scheint sich auf besonders auffällige und in Teilen schräge beziehungsweise kauzige Metalbands des Landes zu stürzen. Templar veröffentlichten vor einigen Wochen ihr starkes Debüt bei dem Label und nun folgt mit Midnatt und Skräckfylld Förtjusning ein ähnliches Kaliber.

Midnatt und Skräckfylld Förtjusning: kauziger Metal aus Schweden

Hinter Midnatt verbergen sich drei Musiker von Command, die ebenfalls bei Jawbreaker Records aktiv sind, aber in englischer Sprache agieren. Ergänzt wird das Trio durch Edward Pancetti an der Gitarre, der bereits bei der Demo und der Split-EP das Mastering übernahm. Midnatt setzen auf die einheimische Sprache, die dem Material einen besonderen Touch gibt.

Der Auftakt nennt sich Satán und ist noch relativ einfach zu übersetzen. Das ändert sich mit Marken Brinner oder dem galoppierenden Sfinxen, bei dem anscheinend Nazareth und This Flight Tonight als Blaupause dienten. Musikalisch gibt es genau das, was die Truppe versprochen hat. Old school, schnörkellos und düster rocken Midnatt durch ihr Debütalbum. Die Vocals von Aron Torstensson sind kein easy Listening. Die keifende Note ist speziell, gibt dem Quartett in Verbindung mit der schwedischen Sprache und der Rock & Roll-Attitüde aber eine eigene Note.

Nummern wie Kom An, D.Ö.D.E.N., Vigilanten oder Ljuva Midnatt, wo instrumental bei Accept und Princes Of The Dawn etwas abgekupfert wurde, knattern mit reichlich Tempo um die Ecke. Dafür ist die Saitenarbeit bewusst einfach gehalten, sodass instrumental der Punk nicht so weit entfernt ist. Die schwedische Sprache und der insgesamt rockige Groundsound legen Quervergleiche zu Tyrann nah.

Zum Ende der Scheibe liefern Midnatt im Vergleich zu den anderen Tracks mit Skuggan fast schon einen melodischen Langläufer mit mehr als fünf Minuten, der sich musikalisch in den bereits diskutierten Content einsortiert. För Evigt Märkt knüpft an seinen Vorgänger mit eher rockigen und melodischen Tönen an und setzt den finalen Punkt auf Skräckfylld Förtjusning.

Hier geht es für weitere Informationen zu Midnatt – Skräckfylld Förtjusning in unserem Time For Metal Release-Kalender.