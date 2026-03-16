Love Ghost: liefern mit der neuen Single „Revolution Evolution“ einen rebellischen Vorgeschmack auf ihr kommendes Album

Die Alternative-Rock-Band Love Ghost präsentiert mit Revolution Evolution die dritte Single aus ihrem kommenden Album Anarchy And Ashes. Produziert wurde der Song von Tim Skold, bekannt als Produzent und Bandmitglied von Marilyn Manson.

Der Track thematisiert den Wunsch nach Veränderung und den Aufstand gegen ein ungerechtes System. Musikalisch verbindet er harte Gitarrenriffs, raue Elektronik und eine rebellische Energie, die besonders Fans von Hard Rock, Alternative und Industrial Rock ansprechen dürfte.

Love Ghost sind für ihren genreübergreifenden Sound zwischen Alternative Rock, Grunge, Metal und Pop-Punk bekannt. Ihre Songs greifen häufig Themen wie Trauma und mentale Gesundheit auf. Die Band spielte bereits auf vier Kontinenten, war im TV-Format Rockpalast zu sehen und arbeitete international mit Künstlern wie Rico Nasty und The Skinner Brothers zusammen.

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