Testament: kündigen remasterte Neuausgabe von „Practice What You Preach“ an, die am 08.05. veröffentlicht wird

Die legendäre Bay-Area-Thrash-Band Testament kündigt die bevorstehende, remasterte Wiederveröffentlichung ihres begehrten Albums Practice What You Preach von 1989 an. Die Veröffentlichung erfolgt am 8. Mai über Nuclear Blast Records.
Chuck Billy kommentiert die Wiederveröffentlichung: „I am stoked about the remastered Practice What You Preach release with Nuclear Blast. With new artwork and bigger sound than the original. Drop the needle and bang your head!!“
Practice What You Preach (Remastered) – Trackliste:
Side A:
1. Practice What You Preach (2026 Remastered)
2. Perilous Nation (2026 Remastered)
3. Envy Life (2026 Remastered)
4. TIme Is Coming (2026 Remastered)
5. Blessed In Contempt (2026 Remastered)
Side B:
6. Greenhouse Effect (2026 Remastered)
7. Sins Of Omission (2026 Remastered)
8. The Ballad (2026 Remastered)
9. Nightmare (Coming Back To You) (2026 Remastered)
10. Confusion Fusion (2026 Remastered)
Die Neuauflage von Practice What You Preach (2026 Remaster) wurde von Justin Shturtz bei Sterling Sound remastert. Sie erscheint digital und als 180g-Vinyl in Gelb-Orange-Wirbel-Optik mit schwarzen Sprenkeln (weltweit limitiert auf 1250 Stück). Die Edition enthält ein brandneues Artwork von Bill Benson (der auch das Originalcover gestaltet hat), ein 20-seitiges Booklet mit alten Fotos und Dokumenten der Band, bereitgestellt von Chuck Billy und Eric Peterson, sowie neue Liner Notes.
Testament sind mit ihrer Thrash Of The Titans-Welttournee zusammen mit Overkill und Destruction auf die Bühne zurückgekehrt, um ihr von der Kritik gefeiertes neues Album Para Bellum zu präsentieren.
Testament – Thrash Of The Titans 2026 (US)
Mar 14 – Portland, OR – Roseland theater
Mar 15 – Boise, ID – Treefort Music Hall
Mar 16 – Salt Lake City, UT – Rockwell at the Complex
Mar 18 – Denver, CO – Summit Music Hall
Mar 20 – Milwaukee, WI – The Rave
Mar 21 – Minneapolis, MN – The Fillmore
Mar 22 – Chicago, IL – Ramova Theatre
Mar 24 – Detroit, MI – St. Andrew’s Hall
Mar 25 – Cleveland, OH – Agora Ballroom
Mar 27 – Worcester, MA – The Palladium
Mar 28 – Sayreville, NJ – Starland Ballroom
Mar 29 – Reading, PA – Club Reverb
Mar 31 – Atlanta, GA – Buckhead Theater
Apr 1 – St. Petersburg, FL – Jannus Live
Apr 3 – Houston, TX – House of Blues
Apr 4 – Dallas, TX – The Bomb Factory
Apr 5 – San Antonio, TX – Aztec Theatre
Apr 8 – Phoenix, AZ – The Van Buren
Apr 9 – Los Angeles, CA – The Belasco
Apr 10 – Berkeley, CA – The UC Theatre (No Overkill)
Testament sind:
Chuck Billy | Gesang
Eric Peterson | Gitarre
Alex Skolnick | Gitarre
Steve DiGiorgio | Bass
Chris Dovas | Schlagzeug
