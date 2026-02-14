Void: von der Underground-Szene zu Metal Blade Records

Metal Blade Records freut sich, die Aufnahme der Thrash-Band Void aus Lafayette, Louisiana, in ihr renommiertes Label bekannt zu geben. Die Band äußert sich dazu: „Metal Blade ist seit Jahrzehnten ein Eckpfeiler des Heavy Metal, daher ist es eine große Ehre für uns, Teil des Rosters zu werden, und wir fühlen uns sofort wie zu Hause. Wir wetzen unsere Zähne für unser bisher brutalstes Material. Es wird blutig werden.“

Zur Feier der Vertragsunterzeichnung hat die Band eine limitierte Merch-Kollektion mit dem Titel Signed In Blood veröffentlicht, die im Bandshop erhältlich ist. Jede Bestellung enthält einen signierten 8×10 Druck, solange der Vorrat reicht.

Gegründet im Jahr 2019 von Sänger Jackson Davenport, ist Void eine technisch versierte Thrash- und Heavy-Metal-Band, die aggressive Klänge mit einer unheimlichen Atmosphäre und erzählerischen Ambitionen verbindet. Void stehen an der Schnittstelle zwischen klassischer Thrash-Intensität und dunklem, theatralischem Heavy Metal.

Mit ihrem Debütalbum Horrors Of Reality, das Anfang 2023 veröffentlicht wurde, setzte die Band ein starkes Zeichen. Das Album präsentierte den kompromisslosen Sound von Void – schnelle, komplexe Riffs, kraftvolle Vocals und eine düstere Note – und wurde von einer intensiven Tournee begleitet, die die Band auf der Straße festigte und eine wachsende Fangemeinde im Underground aufbaute.

Dieser Schwung führte dazu, dass Void im Sommer 2024 einen Vertrag mit Shadow Kingdom Records unterschrieb. In der zweiten Hälfte von 2024 und 2025 konzentrierte sich die Band darauf, ihr bisher ambitioniertestes Werk, das Konzeptalbum Forbidden Morals, zu schaffen. Dieses Album, das sich um den Abstieg eines verlorenen Reisenden in das Schloss von Vlad The Impaler dreht, ist dunkel, filmisch und technisch beeindruckend. Es markierte einen Wendepunkt für die Band und brachte Void auf die Landkarte, was größere Touren und breitere Anerkennung ermöglichte.

Nach der Veröffentlichung von Forbidden Morals wurde Void zu einer gefragten Liveband, die sich die Bühne mit Genre-Legenden teilte und ihren Platz neben einigen der respektiertesten Namen des Thrash Metals, darunter Dark Angel, Forbidden, Sacred Reich und Exhorder, sicherte. Zudem trat die Band bei Festivals wie Hell’s Heroes, Blade Of Steel und dem Keep It True Festival auf. Mit einer stabilen Besetzung und einem Sound, der Präzision, Bedrohung und Erzählkunst vereint, setzt Void ihren Weg als eine der spannendsten neuen Stimmen im modernen traditionellen Metal fort.