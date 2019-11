Coma-Taj und Tide Has Turned am 29.11.2019 in der Druckluftkammer, Koblenz (Vorbericht)

Künstler: Coma-Taj, Tide Has Turned

Ort: Druckluftkammer Koblenz, Florinsmarkt 1a, 56068 Koblenz

Datum: 29.11.2019

Genre: Hardcore, Modern Hardcore, Progressive Hardcore, Beatdown

Kosten: 5 Euro AK

Veranstalter: Druckluftkammer / Bands

Link: https://www.facebook.com/events/445846032941642/

Hardcore vom Feinsten gibt es am Freitag, den 29.11.2019 in der Koblenzer Altstadt. Die Druckluftkammer, der Szene-Club im historischen Altstadtgewölbe der „Alten Burg“ in Koblenz, präsentiert zwei superbe Hardcore Bands.

Coma-Taj waren im September 2018 bei ihrem ersten Auftritt im Chillex in Bad Hönningen die Sensation! Mit Coma-Taj trat zwar eine Bandneugründung aus dem Neuwieder/Koblenzer Raum in Erscheinung, aber trotzdem waren die Bandmitglieder keine Unbekannten. Aus der Asche von Quantum und Morra entstanden, erhob sich die Band wie der bekannte Phönix aus der Asche. Die Band lieferte mit dem Song Antitheist zugleich eine fantastische musikalische und visuelle Kostprobe. Seitdem glänzt die Band mit ihrem selbst ernannten Progressiv Hardcore mit Beatdown Fragmenten bei ihren Gigs wie zum Beispiel dem Shout Loud Vol. 9. Zugleich ist eine heftige Action vor der Bühne angesagt, bei dem Frontmann Andrej mittendrin ist und die Meute mit fetten Shouts anfeuert!

Schon eine Weile länger auf den Brettern, die den Hardcore ausmachen, ist das Braunschweiger Quartett Tide Has Turned. 2012 steht in den Annalen der Band, die einen Modern Hardcore auf die Bühne bringt. Hart und trotzdem sehr atmosphärisch sind ihre Songs. Eine EP mit dem Titel Void aus dem Jahre 2017 steht bei ihnen zu Buche. Diese werden sie sicherlich an diesem Abend dabei haben.

In der Koblenzer Altstadt, nur ein paar Schritte vom Metal Tempel Florinsmarkt, wird es an diesem Abend in der Druckluftkammer eine superbe Veranstaltung extremer Hardcore Mucke geben. Das sollten sich die Koblenzer auf gar keinen Fall entgehen lassen. Bei dem Eintrittspreis von 5 Euro ist das Event fast geschenkt, zumal die Konzertgäste zur anschließenden Ärzte & Hosen – Party noch freien Eintritt haben.