Rock Meets Classic Tour 2020 mit Alice Cooper, Robin Zander, Joyce Kennedy, Danny Bowes& Luke Morley und Robert Hart (Vorbericht)

Eventname: Rock Meets Classic Tour 2020

Teilnehmer: Mat Sinner Band, RMC Symphonic Orchestra, Alice Cooper, Robin Zander (Cheap Trick), Joyce Kennedy (Mother’s Finest), Danny Bowes & Luke Morley (beide Thunder), Robert Hart, (Manfred Mann’s Earth Band)

Datum: 03.03. – 21.03.2020

Kosten: je nach Kategorie von 56,20 € bis 91,85 €

Genre: Rock, Hard Rock, Classic Rock, Funk Rock

Veranstalter: Manfred Hertlein Veranstaltungs GmbH

Links: https://www.rockmeetsclassic.de/

http://www.tourneen.com

Auch 2020 wird es wieder ein neues Rock Meets Classic Event geben. Bereits zum elften Mal geht diese Symbiose aus Rockmusik mit illustren Gästen, der Mat Sinner Band und dem Rock Meets Classic Symphonic Orchestra auf Tour. So darf ab dem 3. März 2020 in insgesamt 14 Städten dieser unvergleichlichen Show zugesehen und zugehört werden. Die auf höchstem Niveau inszenierte Liveshow verbindet auf einzigartige Weise Rock und klassische Musik, wobei immer wieder unterschiedliche Gäste als Sänger oder Musiker ihre eigenen Songs präsentieren. In der Vergangenheit haben neben Ian Gillan, Michael Sadler, Francis Rossi, Rick Springfield, Giana Nannini und Alice Cooper diverse andere Künstler auf der Bühne gestanden.

In der kommenden Ausgabe von Rock Meets Classic konnte als Headliner nach 2014 nochmals Alice Cooper gewonnen werden. Der bringt seinen Gitarristen Tommy Henriksen mit, der auch bei den Hollywood Vampires mitspielt. Nach 2014 freut sich der Shock Rocker auf diesen erneuten Auftritt und dürfte aus seinem reichhaltigen Repertoire einiges präsentieren. Daneben wird Joyce „Baby Jean“ Kennedy von Mother’s Finest für den Funky Rock Touch sorgen und dürfte Baby Love und Mickey’s Monkey zum Besten geben.

Des Weiteren wird Robin Zander, Sänger der Kultband Cheap Trick dabei sein, die ja im vergangenen Jahr eine umjubelte Amerika Tour absolvierten. Von einem der besten Rock Live Acts der Welt, nämlich Thunder, sind die Herren Danny Bowes und Luke Morley mit an Bord und dürften eindrucksvoll den Status dieser Aussage beweisen. Als Special Guest wird der aktuelle Manfred Mann’s Earth Band Sänger Robert Hart auf der Bühne stehen, der zu früheren Zeiten auch bei Bad Company hinterm Mikro stand. Davy’s On The Road Again, Mighty Quinn oder auch der eine oder andere Bad Company Song dürften hier mitreißend dargeboten werden.

Das musikalische Fundament ist bei all den Einzelkünstlern die Mat Sinner Band, die in diesem Jahr durch Sarah Fox und Giorgia Colleluori als Sängerinnen ergänzt wird, sowie das eigene RMC Symphonic Orchestra. Die aufwendige Produktion wird von fast 100 Personen vor und hinter der Bühne organisatorisch perfekt umgesetzt und sorgt so für den reibungslosen Ablauf. Freuen darf man sich auch wieder auf Sascha Krebs, der bereits zum neunten Mal als furchtloser Leiter des Chors fungiert. Als Keyboarderin wurde Lisa Müller gewonnen, die bereits für Xavier Naidoo, Laith Al Deen oder Max Mutzke in die Tasten gegriffen hat.

​​Somit dürfte diese 11. Auflage des erfolgreichen Spektakels wieder ein unterhaltsames, abendfüllendes Programm bieten, welches nicht nur Classic Rock Freunden gefallen dürfte. Auffällig, die meisten Termine sind schon recht weit südlich, und bis auf Berlin ist der Norden leider benachteiligt. Ich vermute, das liegt einfach an der immens großen logistischen Herausforderung.

Als Einstimmung gibt´s einen Auszug vom Rock Meets Classic 2014 mit Alice Cooper und im Anschluss die Tourdaten.

Tourdaten:

03.03.2020, Passau, Dreiländerhalle

05.03.2020, Kempten, bigBox Allgäu

06.03.2020, Zürich, Hallenstadion

07.03.2020, Nürnberg, Arena

08.03.2020, München, Olympiahalle

10.03.2020, Berlin, Tempodrom

11.03.2020, Bamberg, bros eArena

13.03.2020, Würzburg, s.Oliver Arena

14.03.2020, Frankfurt am Main, Jahrhunderthalle

15.03.2020, Regensburg, Donau-Arena

17.03.2020, Neu-Ulm, ratiopharm Arena

19.03.2020, Ludwigsburg, MHP Arena