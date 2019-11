Konzertfabrik Z7: Das Programm im Dezember

Wer auf hart rockende Livemusik steht, kommt im Dreiländereck Deutschland/Frankreich/Schweiz an der Konzertfabrik Z7 in Pratteln kaum vorbei.

Dabei macht die Location von außen einen völlig unscheinbaren Eindruck und tagsüber würde man daran vorübergehen, ohne der ehemaligen Lagerhalle einen Blick zu gönnen. In Inneren beherbergt die alte Halle dagegen eine der renommiertesten und beliebtesten Konzertlocations in der Schweiz und gar Europas. 1994 wurde die ehemalige, heruntergekommene Lagerhalle umgebaut zum Konzerttempel und seitdem organisiert der Verein Z7 bis zu 150 Veranstaltungen jährlich und bietet dabei ein abwechslungsreiches und ansprechendes Programm. Die Crew des Z7 stellt sich das Ziel, den musikbegeisterten Fans eine bestmögliche Konzertqualität, gepaart mit einer familiären Atmosphäre zu bieten. Die Konzertfabrik ist klein genug, um intime Konzerterlebnisse ohne Leinwände zu garantieren, aber groß genug, um populäre und international bekannte Künstler und Bands anzuziehen. Der Laden fasst bis zu 1600 Gäste und denen wird ein durchweg hoher Standard an Ton- und Lichtqualität geboten. Die Fans wissen dies zu schätzen und so kommen die Besucher nicht nur aus dem Dreiländereck und der ganzen Schweiz, sondern nehmen teilweise Anreisen von mehreren hundert Kilometern in Kauf, um Teil eines großartigen Konzerterlebnisses in der Konzertfabrik Z7 zu werden.

Das Programm im Dezember:

Sonntag, 01.12.2019 – Cult Of Luna, Brutus, A.A. Williams

Cult Of Luna sind eine der weltweit führenden Bands im Post Metal. Die Schweden können auf eine über 20-jährige Karriere zurückblicken und im September erscheint jetzt ihr neues Album A Dawn To Fear, mit dem sie am 1. Dezember Halt im Z7 machen. Die Songs sind ausschweifend atmosphärische Trips in dunkle Sphären. Die Grundstimmung wird vom geschickten Wechsel zwischen Dynamik und hypnotischer Monotonie geprägt. Gitarrenwände werden aufgefahren, bei denen dennoch durchgehend Raum für doomige Momente und finstere, aber gekonnte Harmonien bleibt. Cult Of Luna sind für ihre apokalyptischen Liveauftritte bekannt, welche die Vorstellungskraft des Publikums uneingeschränkt erweitern. Als Support mit dabei sind Brutus aus Belgien, die in ihrem Sound Post Rock und Post Hardcore mit Black Metal Einflüssen vermischen. Die Londonerin A.A. Williams wird mit Death Gospel die Show eröffnen. Doors open: 18:00 Uhr.

Montag, 02.12.2019 – D-A-D, Hangarvain

Dänemarks kultigste Rockband kommt mit einem neuen Album zurück nach Pratteln! Acht Jahre ließen D-A-D die Fans auf frisches Songmaterial warten. Mit dem aktuellen Longplayer entschädigen sie allerdings locker für die lange Zeit der Enthaltsamkeit. A Prayer For The Loud ist ein aufregend frisches Rockalbum mit wilder Energie, eingängigen Songs und einem ansteckenden Engagement. Pulsierend, adrenalingetränkter Rock, große Balladen und Midtempo-Songs, die von starken Melodien geleitet werden. Wenn die neuen Titel mit den Klassikern aus 37 Jahren D-A-D und dem viel gepriesenen Humor des Vierers in Pratteln präsentiert werden, steht einer ausgelassenen Party nichts im Wege. Als Support fungieren Hangarvain aus Italien, die mit ihrem Hardrock/Modern Rock zu begeistern wissen. Doors open: 19:00 Uhr.

Mittwoch, 04.12.2019 – CoreLeoni, Maxxwell

Als Klampfer von Gotthard war Leo Leoni zuletzt mit dem Album Defrosted 2 wieder mal im etwas beschaulicheren Unplugged-Modus unterwegs. Doch, wer Leo kennt, weiß, dass er nicht allzu lange mit angezogener Handbremse spielen kann und will. Zum Ausgleich drückt er deshalb mit seinem Projekt CoreLeoni wieder ganz gehörig aufs Gaspedal. Nach einigen ausgesuchten Sommerfestival-Shows macht das Quintett im November und Dezember die europäische Clublandschaft unsicher. Auf der Travelin’ Men Tour 2019 lässt es Leo Leoni an der Seite von Goldkehlchen Ronnie Romero (Rainbow) mit den Songs des brandneuen Albums II im Z7 wieder so richtig krachen. Auf der Bühne sind CoreLeoni zur Zeit mit Sicherheit der heißeste Liveact der Schweizer Rockszene. Als Support reisen die Schweizer Landsleute von Maxxwell an und servieren ihren hymnischen, modernen Heavy Rock. Doors open: 19:00 Uhr.

Freitag, 06.12.2019 / Samstag, 07.12.2019 – Crazy Diamond-Pink Floyd Tribute Night

Majestätische Kompositionen, tiefgründige Texte, magische Klänge. Pink Floyd schufen ein Œuvre, das bis zum heutigen Tag Bestand hat. Auch wenn die Gruppe nie eine Hitfabrik war, sind die einprägsamen Melodien von Money, Another Brick In The Wall oder Wish You Were Here allgegenwärtig. Vor über 50 Jahren wurde dazu der Grundstein gelegt. Einige Urmitglieder sind tot, andere treten höchstens noch als Solokünstler auf. Seit nunmehr 18 Jahren huldigen Crazy Diamond ihrem Vorbild und lassen es dabei so richtig krachen. Die Schweizer Musiker verstehen es, den Songs das gewisse Extra zu verleihen, ohne dabei den roten Faden zu verlieren: Hier eine Spur eigener Ideen, da ein paar kräftigere Riffs, als man es von den Originalalben gewohnt ist. Um den Sound ins richtige Bild zu rücken, wird extra für das Z7-Konzert ein Camion voller Technik herangekarrt, um eine eindrückliche Laser-, Licht- und Visuals-Show darbieten zu können. Wer es verpasst hat, Pink Floyd jemals live zu erleben, oder wer gerne nochmals die alten Zeiten Revue passieren lassen möchte, der sollte den Auftritt von Crazy Diamond auf keinen Fall verpassen. Doors open: 19:00 Uhr.

Sonntag, 08.12.2019 – Letz-Zep

Letz-Zep sind keine Nostalgieveranstaltung, sondern musikalische Revolte gegen den Zahn der Zeit und das Vergessen. Sänger Billy Kulke und seine Mannen decken den kompletten Musikkatalog von Led Zeppelin ab und erweitern ihre Konzert-Setlisten regelmäßig um die eine oder andere Klangperle. Die Bühnenperformance von Letz-Zep vermittelt einen authentischen Eindruck vom Schaffen der Rock-Ikonen und begeistert Unbedarfte wie Szene-Veteranen gleichermaßen. Nur wenige Tributebands schaffen es, ihren Vorbildern in Show, Sound und Outfit tatsächlich nahezukommen. Die britischen Letz-Zep gehören zweifelsfrei dazu. Doors open: 19:00 Uhr.

Dienstag, 10.12.2019 – Last In Line + Special Guest

Für die Fans von Ronnie James Dio gehören die ersten drei Dio-Scheiben noch immer zu den Top-Veröffentlichungen der viel zu früh verstorbenen Metal-Legende. Zwei Musiker, die als Bandmitglieder großen Anteil am Erfolg der Alben Holy Diver (1983), The Last In Line (1984) und Sacred Heart (1985) hatten, verwalten seit acht Jahren das musikalische Erbe dieser fruchtbaren Zusammenarbeit: Der Gitarrist Vivian Campbell und der Drummer Vinny Appice haben mit dem Projekt Last In Line den Geist der alten Dio-Zeiten neu belebt. Mit dem Bassisten Phil Soussan und dem Sänger Andrew Freeman kommen Last In Line im Dezember nach Pratteln, um Songs aus ihren zwei bisherigen Alben und natürlich auch diverse Dio-Klassiker zu spielen. Doors open: 19:00 Uhr.

Mittwoch, 11.12.2019 – Flying Colors, Dilemma

Die Prog Rock Super Group Flying Colors meldet sich zurück! Im September 2019 erschien das neue Album Third Degree. Anschließend geht die hochkarätige Band um Steve Morse, Mike Portnoy und Neal Morse auf Tour. Allerdings sind weltweit nur zehn exklusive Daten geplant. Vier davon in Europa. Um so schöner, dass eine Show im Z7 in Pratteln stattfinden wird – in der Venue, in der die Flying Colors vor fünf Jahren ihr fantastisches Konzertalbum Second Flight: Live At The Z7 aufgenommen haben. Als Support fungieren keine geringeren als die niederländischen Prog-Rocker von Dilemma. Doors open: 19:00 Uhr.

Donnerstag, 12.12.2019 – Moonspell, Rotting Christ

Gefühlvoll, technisch hochstehend und schlichtweg atemberaubend. Mit ihrem monumentalen Dark-Metal-Meisterwerk 1755 haben Moonspell zuletzt ganz neue Maßstäbe im Genre gesetzt. Momentan sind die Portugiesen wieder im Studio, um einen Nachfolger für ihr Magnum Opus zu produzieren. Diesen Schritt haben die griechischen Kollegen von Rotting Christ bereits hinter sich gebracht. Am 15. Februar wurde das dreizehnte Album The Heretics veröffentlicht. Darauf findet sich eine Ansammlung von Songs, die an roher Kraft und Brutalität kaum zu übertreffen sind. Gemeinsam kommen die beiden Bands nach Pratteln, um uns eine wunderbar düstere Dezembernacht zu bescheren. Doors open: 18:30 Uhr.

Samstag, 14.12.2019 – Metfest 2019: Feuerschwanz, Grailknights, The Moorings

Feuerschwanz haben in den letzten Jahren wie kaum eine andere deutschsprachige Band einen erstaunlichen Wandel durchlebt. Angefangen hat es im Jahre 2004, wie bei den meisten Vertretern des Genres, auf den kleinen Bretterbühnen diverser Mittelaltermärkte – im Gegensatz zu vielen Spielmannskollegen war der Hang zu textlicher Anarchie und völliger Live-Enthemmung jedoch schon immer um ein Augenzwinkern höher. Dennoch brauchte es noch einige Jahre, um sich fest auf den großen Bühnen des Landes zu etablieren…bis 2018 der Hämmer einschlug! Methämmer ist ein Glaubensbekenntnis an den Metal, ohne dabei die Wurzeln der Band zu vergessen. Hier kommt zusammen, was zusammengehört: Der Met und das Schwermetall. Moshpit in Ritterrüstung. Besser gesagt: Schubsetanz ist Rittersport. Wo andere Bands mit dem Panzer oder dem Flugzeug anreisen, benutzt der (Haupt)Mann von Welt immer noch das Streitross. Keep it true! Um der bisherigen Bandgeschichte die Krone aufzusetzen, werden nun 15 Jahre Feuerschwanz gefeiert. Damit auch wirklich jeder dabei sein kann, wird zu diesem besonderen Anlass gleich eine ganze Festivaltour gemacht: Die Metfest-Tour! Und damit aus dem Met auch ein Fest wird, lädt man sich am besten ein paar Freunde ein, die gemeinsam auf diese besondere Reise gehen wollen. Ein episches Metgefecht wartet auf euch! Schleift die Schwerter, ölt die Kehlen – und hoch die Hörner! Auf weitere 15 Jahre Feuerschwanz, auf euch! Auf zum Metfest! Die Grailknights präsentieren in ihren Superheldenkostümen die verschiedensten Spielarten des Metal, kurz; Superherometal! The Moorings aus dem französischen Elsass sind mittlerweile fester Bestandteil der Folk Punk / Folk Rock-Szene. Doors Open: 18:00 Uhr.

Dienstag, 17.12.2019 – Molly Hatchet & Special Guest

Molly Hatchet aus Jacksonville, Florida gelten neben Lynyrd Skynyrd und den Allman Brothers als wichtigste Southern-Rock-Band, die jemals unseren Erdball umrundet hat. Songs wie Whiskey Man, Bounty Hunter, Gator Country, Fall Of The Peacemakers, Devil’s Canyon, Beatin’ The Odds oder Flirtin With Disaster lassen jeden Southern-Rock-Liebhaber mit der Zunge schnalzen. Im Dezember kommen Molly Hatchet mit dem neuen Sänger Jimmy Elkins und einem neuen Livealbum in die Schweiz, um mit euch ihr 45-Jahr-Jubiläum zu feiern. Doors Open: 19:00 Uhr.

Freitag, 20.12.2019 – Swiss Metal Attack: Burning Witches, Gomorra, Pertness, Freakings, Influence X

Die Schweiz hat schon viel Gutes hervorgebracht: Extrem leckere Schokolade oder verdammt scharfe Messer – vor allem aber ist die Schweiz stolz auf ihre heimische Metalszene! Denn das, was in unzähligen Proberäumen, Rockbars und Metalschuppen abgeht, braucht sich keinesfalls vor einem internationalen Vergleich zu drücken! Ob Thrash-, Folk- oder Powermetal, die Schweizer Jungs und Mädels machen einfach verdammt geile Mucke! Am 20. Dezember werden dies gleich fünf Bands mit viel Krach und Druck und Herzblut unter Beweis stellen. Burning Witches, Gomorra, Pertness, Freakings und Influence X können es kaum erwarten mit euch allen ein schwermetallisches Fest zu feiern, wenn es wieder heißt: Ab nach Pratteln zur Swiss Metal Attack! Doors open: 18:00 Uhr.

Samstag, 28.12.2019 – Tribute Bash: Kilmister, Ozzyfied, 667, Manomore

Motörhead, Ozzy Osbourne, Iron Maiden und Manowar zusammen auf einer Bühne? Unmöglich! So ganz unmöglich nicht. Denn beim Tribute Bash macht das Z7 zumindest die Illusion möglich. Für den Tribute Bash wurden die angesagtesten Tribute-Bands Europas verpflichtet. Die spielen die Musik ihrer Helden täuschend echt nach. Und sehen noch so aus wie sie. Unmöglich werden Skeptiker sagen. Anhören!, halten wir dagegen. Zum Jahresende lässt man es noch einmal richtig krachen! Mit einem lauten Knall und einer energiegeladenen Feier rockt das Z7 ins neue Jahr – und der Auftrag lautet: Mitschreien zu Ace Of Spades von Motörhead und The Number Of The Beast von Iron Maiden. Mitsingen zu Crazy Train von Ozzy und Headbangen zu Warriors Of The World United von Manowar! Alles klar?! Doors Open: 17:30 Uhr.