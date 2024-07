Highest Primzahl On Mars – Error Not Found

Artist: Highest Primzahl On Mars

Herkunft: Frankfurt a.M., Deutschland

Album: Error Not Found

Genre: Psychedelic Rock, Kraut Rock, Space Rock

Spiellänge : 81:37 Minuten

Release: 21.07.2024

Label: Sunhair Music

Link: https://www.highestprimzahlonmars.de

Bandmitglieder:

Gitarre, Theremin – Arun Kumar

Gitarre – Uli „Hank“ Wagner

Bass, FX – Frank Diedrich

Schlagzeug, Stylophone – Gerd Böhme

Gastmusiker:

Synths – Horst „Sunhair“ Friedrich (auf Error Not Found)

Tracklist:

Filamental Decay In The Void Error Not Found Black Holes In A Tin Can Yeast From Outer Space Un Autre Monde To Be Continued

Mit Speck fängt man Mäuse, oder mit Speck geht man auf einen Psychedelic Space Rock Trip. So jedenfalls bin ich letztes Jahr nach meinem Speck-Review unter anderem an Highest Primzahl On Mars gekommen. Eine lange Geschichte und ich durfte auch schon mal Highest Primzahl On Mars Bassist Frank Diedrich Outer Space treffen. Nein, ich glaube, es war doch im Das Rind in Rüsselsheim, nachdem ich zu deren Debüt Escape From Moronia aus dem letzten November ein Review gemacht hatte (hier nachzulesen).

Zwischenzeitlich waren Highest Primzahl On Mars wieder auf der Erde in einem Tonstudio und haben mit Error Not Found bereits das Nachfolgealbum aufgenommen, welches am 21.07.2024 erneut über Sunhair Music erscheinen wird. Dieses Mal sogar auf schwarzem Gold, also Vinyl. Die Auflage wird allerdings nur 150 Stück betragen, da sollte man sich also beeilen, wenn man noch eins in seinem Besitz haben möchte.

Wie ihr sicherlich wisst, ist eine Primzahl nur durch sich selbst und durch eins teilbar. Die kleinste Primzahl wäre dann zwei, aber auch drei, fünf und sieben … sind Primzahlen. Was nun die Highest Primzahl On Mars ist, weiß ich allerdings nicht, wobei ich noch nicht mal die höchste Primzahl On Earth weiß; ich bin ja auch kein Mathematiker. Klar war schon beim Debüt Escape From Moronia, dass Dietrich Skrock die Band verlassen hatte und man dadurch nur kurzzeitig die Bedingungen einer Primzahl erfüllte, denn dieser wurde dann rasch durch Uli „Hank“ Wagner an der Gitarre ersetzt.

Auf dem Artwork des Albums entdecke ich doch tatsächlich ein paar Highest Primzahl On Mars (Weltraum) Mäuse. Da schließt sich dann also der Kreis wieder zu Speck 😉

Also finde den Fehler. Den scheint man allerdings nicht gefunden zu haben, denn der Titel des aktuellen Albums lautet Error Not Found!

Ein Fehler ist es allerdings überhaupt nicht, so schnell nach dem Debüt mit dem Nachfolger zu kommen, denn Out Of Space ist noch eine Menge Platz für jede Menge geilen Space Rock, den die Highest Primzahl On Mars (Weltraum) Mäuse quasi aus dem Nichts / Out Of The Void schleudern. Na ja, da bin ich dann doch wieder zu schnell, denn vor Out Of The Void kommt zunächst noch Filamental Decay. Wieso hier was verfällt, keine Ahnung, allerdings schlängelt sich der Song geschmeidig, fast endlos wirkend dahin. Er ist einer der fünf über zehn Minuten langen Songs auf dem sieben Songs umfassenden Album und gleich schon ein bemerkenswerter Einstieg. Also beam me up Scotty to the kraut space universum of Highest Primzahl On Mars!

Nach zwei Songs und zwanzig Minuten bin ich eigentlich schon absolut bedröhnt und habe den Fehler tatsächlich nicht gefunden. Den haben Highest Primzahl On Mars wohl selbst auch nicht gefunden, denn der Titelsong Erro Not Found ist jetzt an der Reihe. Mit knappen acht Minuten ist er der zweitkürzeste Song.

Nun versuchen Highest Primzahl On Mars sogar die schwarzen Löcher im Orbit einzufangen. Das machen sie ganz cool mit Black Holes In A Tin Can. Ah, wenn diese in eine Blechdose passen, können sie sich ja noch nicht sooo ausgebreitet haben. Mehr ausbreiten als die schwarzen Löcher dürfte sich dann allerdings die Hefe, weil diese Yeast From Outer Space kommt. Den Entwicklungsprozess/Ausdehnungsprozess dürfen die Fans über eine Strecke von über 18 Minuten miterleben. Schon bemerkenswert, wie sich solch ein Hefepilz entwickeln kann.

Ob man diesen dann mit auf Un Autre Monde mitgenommen hat, keine Ahnung!? Man scheint allerdings dort gut angekommen zu sein und hat dann mit To Be Continued kurz und schmerzlos fertig (keine drei Minuten lang ist der Song). Fortsetzung folgt bestimmt! Zunächst bin ich allerdings sehr begeistert über den aktuellen Output.