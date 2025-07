Kombynat Robotron – Aank

Artist: Kombynat Robotron

Herkunft: Kiel, Deutschland

Album: Aank

Genre: Kraut Rock, Psych Rock, Noise Rock

Spiellänge: 41:42 Minuten

Release: 18.07.2025

Label: Fuzz Club Records

Link: www.kombynatrobotron.de

Bandmitglieder:

Gitarre, Gesang – Jannes Ihnen

Bass – Claas Ogorek

Schlagzeug – Tommy Handschick

Tracklist:

Staub Morast Schnee Aank Ikarus Unbehagen Sauerstoff Finsternis

Kombynat Robotron ist 2/3 Earthbong, oder auch umgekehrt. Egal wie man es nimmt, denn Claas Ogorek (Bass) und Tommy Handschick (Schlagzeug) spielen bei beiden Bands. Immer wieder dieser Claas Ogorek! Nachdem er mich vor ein paar Jahren einmal auf seine geile Doom Band Earthbong aufmerksam gemacht hat, mailt er mir im vorletzten Jahr: „Hi Jürgen, ich habe vermutlich schon mal erzählt, dass unser Trommler Tommy und ich auch 2/3 der Kraut/Psych Band Kombynat Robotron sind …“ und wünschte mir eine Frohe Zukunft. Oder sollte ich richtig sagen: Claas wünschte sich ein Review zum neuen Album Frohe Zukunft von Kombynat Robotron?

Nicht, dass ich wenig zu tun hätte, aber Claas sorgt halt dafür, dass mir das Schreiben nicht ausgeht. Kombynat Robotron dürften wohl so zu den fleißigsten und produktivsten Kraut/Psych-Rock-Bands gehören. Nach Frohe Zukunft und West Mata in den letzten beiden Jahren kommt nun mit Aank schon wieder ein neues Album. Damit sind wir bei sieben Alben in sieben Jahren bei Kombynat Robotron und wohl so richtiger Planwirtschaft.

Im letzten Jahr waren Kombynat Robotron in Old England unterwegs und spielten ein Konzert in London. Das scheint den Engländern nicht nur gut gefallen zu haben, die wollten wohl auch noch mehr vom Kombynat Robotron. Unter den Hörern war wohl auch jemand vom britischen Label Fuzz Club Records (u.a. A Place To Bury Strangers, The Black Angels, Verstärker) welches die Band kurzerhand unter Vertrag nahm. Aank ist nun das erste Ergebnis der Zusammenarbeit von Kombynat Robotron mit Fuzz Club Records. Aank wird ab dem 18.07.2025 auf schönem, rotem Vinyl erhältlich sein.

Ich kann die Engländer und das Label Fuzz Club Records natürlich gut verstehen. Ich durfte das sympathische Trio dieses Jahr auf dem Freak Valley Festival live erleben, wo sie nicht nur mich mit ihrem abgedrehten Sound begeisterten.

Eins schon einmal vorab: Auf Aank gibt es nun auch erstmalig bei Kombynat Robotron Vocals, die zum Einsatz kommen. Ich vermeide hierbei bewusst das Wort Gesang. Die Vocals haben aus meiner Sicht einen eher unterstützenden Aspekt zum genialen Soundteppich der Band, die den Songs noch einmal einen besonderen Touch geben. Kombynat Robotron wirken mit ihrer, teils abgehobenen Mucke, sehr dynamisch und vielseitig. Sie erfinden sich quasi wieder neu. Welchen Part die Stimme von Jannes Ihnen hat, kann man direkt beim Opener Staub erlauschen, wo sie aus meiner Sicht eine wichtige Ergänzung darstellt

Mit dem Song Morast verlassen Kombynat Robotron das staubige Gefilde, denn jetzt wird es mit schweren Gitarrengewittern und viel Groove richtig dreckig und energisch. Ziemlich roh und unerbittlich, allerdings im „gedrosselten“ Tempo kommt Schnee daher. Ein Stück voller Intensität, das mich mit seinem noisigen Anstrich richtig umhaut. Völlig überraschend dann der Titeltrack Aank, ein bewusster Bruch mit einer verspielten instrumentalen Ballade und akustischer Gitarre. Diesen Song würde ich sogar als meditativ einordnen. Ob ich den denn mal brauche, sei dahingestellt, er zeugt allerdings von der spielerischen Breite des Trios. Ikarus will dann allerdings wieder hoch hinaus. Der Song hebt ab und Ikarus muss aufpassen, dass er der Sonne nicht zu nahekommt, denn der Song ist echt heiß. Es folgt ein ziemlich kraftvolles Unbehagen. Wobei dieser Song natürlich kein Unbehagen bei mir erwirkt, sondern eher das Gegenteil. Danach dann wirklich einmal Sauerstoff tanken. Dieser Song wurde im Vorfeld bereits als kleiner Appetizer als Single ausgekoppelt. Kombynat Robotron zeigen sich unter dem Einfluss von Sauerstoff ziemlich rau und roh, da steht die Sauerstoffflasche kurz vor der Explosion.

Das abschließende Stück Finsternis hat einen ungeheuren Drive, der mich an den Song einer Düsseldorfer Formation erinnert, allerdings in diesem Fall stark angereichert mit (heavy) Psych Klängen. Ach, ich könnte jetzt einfach drauf tanzen. Ja, was denn? Hört einfach mal rein, bin gespannt, ob ihr drauf kommt, wen bzw. was ich meine.