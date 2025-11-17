Love Your Witch – Radio Fantasia

Statt Bell Witch / Funeral Doom heißt es nun Love Your Witch / Stoner Rock mit psychedelischem Touch, und irgendwie funktioniert der Sprung vom düsteren Graben in arktischer Tiefe zu sonnendurchfluteten, hypnotischen Klanglandschaften erstaunlich gut – die Musik verzaubert erneut, nur diesmal mit einem Augenzwinkern.

Also, herzlich willkommen auf Radio Fantasia – der Frequenz, auf der Tel Avivs Love Your Witch (mittlerweile wohl in Berlin ansässig) ihre ganz eigene Welt aus 70er-Rock, Grunge, Stoner Metal und psychedelischen Klanglandschaften entfalten. Seit ihrer Gründung 2017 haben Mor Gal (Bass & Gesang), Michael Kozlovzky (Gitarre) und Amit Abrahamy (Schlagzeug) ein Trio geformt, das Musik nicht nur spielt, sondern sie wie eine Welle durch den Raum trägt. Ich persönlich stieß erstmals 2023 auf die Band durch ihr Album Journey Into The Unknown, und seither hält mich ihr Sound in einem magischen Bann – mit Radio Fantasia wird diese Reise jetzt auf die nächste Ebene gehoben.

Zwischen Stoner-Groove und Psychedelic Dreams – Love Your Witch senden auf ihrer eigenen Frequenz

Der Sendestart erfolgt mit The New World, einem Song, mit dem uns Love Your Witch direkt in ihren Radio Fantasia Äther ziehen. Kein klassischer Einstieg, kein Refrain – hier zählt nur der Flow, das Eintauchen in eine Klangwelt, die gleichzeitig dunkel, majestätisch und cineastisch wirkt. Wer weiter auf der Frequenz bleibt (auch wenn die Band gerade selbst am Regler spielt), erlebt mit Galactic Order direkt eine härtere Gangart. Mit intensiver Dynamik, aber auch etwas ruhigeren Sequenzen– wie eine Radioshow, die ihre Hörer zwischen Ruhe und Energie treiben lässt. Strider wurde bereits vorab als Single ausgekoppelt. Auf Radio Fantasia zeigt das Trio zudem seine psychedelische Seite: Butterfly startet reduziert, fast fragil, und wächst, indem er die Zuhörer auf eine surreale Reise durch imaginäre Welten schickt. Der arme Schmetterling zappelt anschließend schlafend im Spinnennetz – so vermag es uns Sleeping On The Spider’s Web wohl generieren. All das kommt uns dann nur wie eine kleine akustische Zwischenpause auf dem imaginären Sender vor, denn mit Mercy Kill brennt das Studio im Radio lichterloh.

Radio Fantasia: Die magische Klangreise von Love Your Witch durch 70er-Vibes, Stoner Rock und Traumwelten

Bereits beim vorletzten Song heißt es Abschied nehmen mit Farewell, welches uns in diesem Kontext musikalisch auch genauso vorkommt. Richtig Abschied nehmen wir aus dieser Radioshow allerdings erst mit Cancel WW3, welches alle Elemente noch einmal aufnimmt und sich zu einem fulminanten Finale steigert. So endet die Radioshow von Radio Fantasia wie eine unvergessliche Show / eine Sendung, die man immer wieder einschalten möchte.

Hier geht es für weitere Informationen zu Love Your Witch – Fantasia in unserem Time For Metal Release-Kalender.