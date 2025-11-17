The Ocean: präsentieren die Visualiser-Single „Even Deeper“ aus dem Tribute-Album „Best Of Nine Inch Nails Redux“

Die Berliner Band The Ocean wird die unheimliche Finsternis fortführen und mit ihrer Hommage an Nine Inch Nails mit dem Song Even Deeper eine Schicht labyrinthischer musikalischer Komplexität hinzuzufügen. Ihre faszinierende Interpretation ist die dritte Single aus dem Begleitalbum Best of Nine Inch Nails Redux, das parallel zum kommenden Teil der MER Redux Series, The Downward Spiral Redux, erscheint.

Das offizielle Visualizer-Video zu The Oceans aufwendiger Version des Nine Inch Nail-Klassikers Even Deeper ist jetzt hier verfügbar:

The Oceans Kommentar zu Even Deeper: „When Nine Inch Nails released the double-album The Fragile in 1999, it was an eye-opening record for Loïc and me in many ways“, schreibt Gitarrist Robin Staps und erwähnt dabei ihren ehemaligen Sänger Loïc Rossetti, mit dem die Band diese Hommage aufnahm: „The sheer scope of this album, the production marrying fat electronics with broken, organic, and acoustic elements that are intentionally slightly out of tune – no one else had done it like that before. Initially, we wanted to cover The Great Below, but someone had already picked that track, which made Even Deeper our second choice. In hindsight, we were lucky with that. It is the perfect track for us and I like to think that we managed to make it ours, while honouring the original. Special thanks go out to Simen from Spurv and Orestis from Playgrounded for contributing trombone and synths. This is also a farewell, big thank you, and send-off to Loïc, as it was the final track that we recorded with him on vocals!“

Mehr Informationen zu Best Of Nine Inch Nails Redux findet ihr hier:

The Ocean, auch bekannt als The Ocean Collective, sind ein faszinierendes musikalisches Phänomen. Mangels einer passenderen und allgemein verständlicheren Kategorie wird die Band oft dem Post-Metal zugeordnet, obwohl sie neben vielen anderen Stileinflüssen auch progressive Elemente, klassische Instrumentierung und Sludge vereint. Ungeachtet der gewählten Bezeichnung sind sie trotz zahlreicher Phasen und Experimente stets eine einzigartige und wiedererkennbare musikalische Einheit geblieben. Robin Staps ist bis heute der Kern von The Ocean, während die Band im Laufe der Zeit immer wieder Besetzungswechsel erlebt hat und zahlreiche großartige Musiker als Mitglieder oder Gäste mitgewirkt oder die Band geprägt haben. Wie erwartet, hat dies zu einer äußerst vielfältigen Diskografie geführt, zu der unter anderem das gefeierte zehnte Album Holocene (2023) als neuestes Werk zählt.