Corrosion Of Conformity: veröffentlichen Single/Video „Asleep On The Killing Floor“ vom neuen Album

Am 3. April ist Corrosion Of Conformitys monumentales neues Doppelalbum Good God / Baad Man erschienen. Mehr Infos darüber findet ihr hier.

Zeitgleich hat die Band ihr neue Video zu Asleep On The Killing Floor veröffentlicht. Seht es euch hier an:

Corrosion Of Conformity kehren nächste Woche mit einer Headliner-Tour durch Nordamerika zurück, unterstützt von Whores und Crobot. Die Tour startet am 7. und 8. April mit zwei Headliner-Shows in Atlanta bzw. Greensboro, jeweils mit Whores. Anschließend geht es am 9. April nach Sayreville, wo sie sich Clutch für eine Reihe von Konzerten bis zum 3. Mai in Asheville anschließen (mit JD Pinkus als Support). Corrosion Of Conformity spielen am 5. Mai erneut mit Whores in Toronto und am 6. Mai in Montreal. Crobot begleitet die Band auf allen restlichen Konzerten bis zum 16. Mai in New Orleans.

Im Juni tourt die Band durch Europa und Großbritannien, bevor sie im Juli für den zweiten Teil ihrer Headliner-Tour mit Whores und Crobot nach Nordamerika zurückkehrt. Im August touren sie durch Europa und spielen auf zahlreichen Festivals; weitere Termine werden in den kommenden Wochen bekannt gegeben. Hier findet ihr die bereits veröffentlichten Termine.

Corrosion Of Conformity online:

https://www.facebook.com/corrosionofconformity/

https://www.instagram.com/coccabal/