Corrosion Of Conformity: kündigen Doppelalbum „Good God / Baad Man“ an

Die US-Heavy-Metal-Legenden Corrosion Of Conformity melden sich mit einem gewaltigen neuen Werk zurück: Am 3. April erscheint das lang erwartete Doppelalbum Good God / Baad Man via Nuclear Blast. Mit der neuen Single Gimme Some Moore inklusive Video gibt es ab sofort einen ersten Vorgeschmack auf das Mammutprojekt. Vorbestellungen sind bereits möglich.

Seit der Veröffentlichung von No Cross No Crown im Jahr 2018 ist im Lager von Corrosion Of Conformity viel passiert. Damals bestand die Band noch aus Pepper Keenan (Gesang, Gitarre), Woody Weatherman (Gitarre), Reed Mullin (Schlagzeug) und Mike Dean (Bass), eine Formation mit Wurzeln im Raleigh, North Carolina der frühen 80er-Jahre.

Mit Klassikern wie Eye For An Eye (1984) und Animosity (1985) sowie späteren Meilensteinen wie Blind (1991) und Deliverance (1994) prägte die Band Generationen von Punk-, Metal- und Rockfans nachhaltig. No Cross No Crown festigte ihren Legendenstatus mehr als zwei Jahrzehnte später erneut.

Im Januar 2020 verstarb Schlagzeuger Reed Mullin, ein schwerer persönlicher und musikalischer Verlust. Kurz darauf trennten sich Corrosion Of Conformity einvernehmlich von Bassist Mike Dean. Pepper Keenan und Woody Weatherman zogen sich daraufhin nach Mississippi zurück, hörten ihre musikalischen Einflüsse, darunter Discharge, ZZ Top, Motörhead, Neil Young und Black Sabbath und begannen intensiv zu schreiben.

Das Ergebnis: ein Doppelalbum. Laut Pepper Keenan kristallisierten sich im Songwriting zwei unterschiedliche Richtungen heraus, die schließlich zum Konzept von Good God / Baad Man führten. Während Good God die härtere, aggressivere Seite der Band betont, steht Baad Man stärker für rockorientierte Grooves. Produzent Warren Riker bezeichnete das Werk augenzwinkernd als „Dark Side Of The Doom“. Für Keenan ist es eine Art Liebesbrief an alles, was Rock ’n’ Roll ausmacht.

Für die Aufnahmen holte sich die Band Unterstützung von Schlagzeuger Stanton Moore, der bereits auf In The Arms Of God (2005) zu hören war, sowie Bassist Bobby Landgraf, bekannt durch seine Arbeit mit Down und Honky.

Die erste Single Gimme Some Moore featured Backing-Vocals von Ministry-Frontmann Al Jourgensen sowie Madonna-Gitarrist Monte Pittman. Der Song trägt die Hookline „Struggle is worth the fight / Leather, chains and spikes“ und versteht sich als Verneigung vor den Punk-Wurzeln der Band. Passend dazu erschien während der jüngsten Mexiko- und Südamerika-Tour eine limitierte Sieben-Zoll-Single im frühen 80er-Punkstil inklusive Fear-Cover auf der B-Seite. Das Video zu Gimme Some Moore wurde von Mike Holderbeast gefilmt und von Pepper Keenan inszeniert.

Produziert wurde Good God / Baad Man von Grammy-Preisträger Warren Riker (Fugees, Down, Cathedral). Das Cover Artwork stammt vom renommierten New-Orleans-Künstler Scott Guion. Die Aufnahmen fanden in den Blak Shak Studios in Riffissippi, USA, den Dockside Studios in Maurice, Louisiana, sowie im Heimstudio von Bee Gee Barry Gibb in Miami, Florida statt.

Good God / Baad Man erscheint als Digipak-CD, digital sowie auf Vinyl in folgenden Varianten:

Gatefold 2xLP mit Belly Strip – Black Vinyl (Retail)

Zwei separate LP-Hüllen mit Belly Strip – LP 1 Blue / LP 2 Red (Mailorder + Band Exclusive)

Limitierte Exemplare der Gimme Some Moore Seven-Inch sind zusätzlich über die Website der Band erhältlich.

Line-Up Corrosion Of Conformity:

Pepper Keenan – Gitarre, Gesang

Woody Weatherman – Gitarre

Stanton Moore – Schlagzeug

Bobby Landgraf – Bass

Pre-Order für das neue Album Good God / Baad Man ist ab sofort verfügbar.

Weitere Infos zum Album könnt ihr hier bei uns im Releasekalender nachlesen: Corrosion Of Conformity – Good God / Baad Man