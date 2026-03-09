Stainless – Lady Of Lust & Steel

Erst nach Covid gründeten sich Stainless aus Portland und veröffentlichten mit der EP Nocturnal Racer einen ersten Eindruck, der ein Signing beim renommierten Label High Roller Records einbrachte. Lady Of Lust & Steel heißt die erste volle LP des jetzigen Quintetts (das Album wurde aber als Trio aufgenommen) und ist nach eigenen Angaben mehr im Hard Rock oder Heavy Rock beheimatet.

Lady Of Lust & Steel ist das LP-Debüt von Stainless

Die Bandmitglieder sind bisher nicht besonders in Erscheinung getreten, sodass es sich bei Stainless um echte Newcomer handelt. Auf die Ohren gibt es eher Rock als Metal, und wer bei den rauen Vocals von Sängerin Larissa Cavacece an Motörhead denkt, befindet sich grob auf dem richtigen Weg, wobei Stainless weit von einer Motörhead-Kopie entfernt sind. Der Auftakt Restless An‘ Ready könnte auch aus der Feder der Schweden Bullet stammen und wabert zwischen Metal und kernigem Hard Rock. Mit diesem musikalischen Ansatz rocken sich Stainless eine gute halbe Stunde durch ihr Debüt. Die Vocals von Cavacece liefern eine gehörige Portion keifende Rotzigkeit und werden nicht in jeden Gehörgang passen.

Whorefrost kommt mit roher Power daher und spuckt Gift und Galle. Die Saitenarbeit wie auch die Vocals haben noch Luft nach oben, auch wenn ein Gitarrensolo im hinteren Teil entschädigt. Ganz andere Töne bringt (Don’t Cross Me) Fool anfänglich auf den Tisch. Der ruhige Einstieg ist eine Täuschung, es geht im Rhythmus der beiden Vorgänger gradlinig rockend weiter. Der Titeltrack Lady Of Lust & Steel, Danger In The Night oder Vitamin Tease ändern an der grundlegenden Ausrichtung wenig, und in dem Dreieck Motörhead, Bullet und AC/DC fischen die Protagonisten in eher rockigen Undergroundgewässern.

Das bluesige Take A Listen Mama ist ein positiver Ausrutscher in eine andere Richtung und zeigt, dass Stainless ein gewisses Händchen für vielfältige Rockmusik haben, auf der Debüt-LP aber primär auf die Nummer-Sicher-Variante setzen. Der Schlusspunkt nennt sich Rough Justice und schaltet den Hebel bezüglich des Tempos drei Stufen nach oben, bleibt aber ansonsten in dem angesprochenen Dreiecks-Korsett.

