The Narrator: veröffentlichen Video zur neuen Single „Two Lives“

Die Modern-Metalcore-Band The Narrator hat ein Video zu ihrer brandneuen Single Two Lives aus ihrem kommenden zweiten Album Phosphor veröffentlicht.

Two Lives beginnt mit eingängigen Melodien und einem mitreißenden Refrain, der in einem brachialen Metalcore-Finale gipfelt. Der Song fängt die emotionale Zerrissenheit einer Generation ein, die sich zwischen zwei Welten gefangen fühlt, sowie den damit verbundenen Druck und Konflikt. Parallel zur Single wurde das Musikvideo zu Two Lives veröffentlicht. Seht es euch hier an:

Stream Two Lives: https://thenarrator.bfan.link/two-lives

The Narrators mit Spannung erwartetes neues Album Phosphor erscheint am 8. Mai 2026 über Nuclear Blast Records. Der Nachfolger ihres gefeierten Debütalbums Lore bietet zehn mitreißende Songs, die auf die globale Krise mit innerer Erschöpfung reagieren und zeigen, wie nah Hoffnung und Selbstzerstörung beieinander liegen.

Phosphor – Trackliste:

Phosphor Aurora Modern Age Blasphemy Stasis (feat. Avralize) Pills From The Start Agnosia Two Lives Dissection Iron Grip 9010

The Narrator thematisieren die Schwere der Zeit und das quälende Bewusstsein der Vergänglichkeit des Lebens. Ein Meisterwerk des modernen Metal!

Phosphor wird in folgenden Formaten erhältlich sein:

LP (transparentes Neonorange)

LP (silberne Sprenkel)

CD im Jewelcase

Digitales Album

The Narrator – Live-Termine:

10.04.26 UK Nottingham, Rock City

12.04.26 UK London, Modern Era Festival

13.04.26 UK Bristol, The Croft

22.-23.05.26 DE Camping Battleground Open Air

30.05.26 FR Artificial Waves Festival

13.06.26 NL Into The Grave Festival

11.07.26 DE Free For All Festival

12.-15.08.26 DE Summer Breeze Festival

04.-05.09.26 DE Pell Mell Festival

24.10.26 DE Rocken Hilft Festival

The Narrator – European Headline Tour 2026

Special Guest: Accvsed

26.09.26 FI Helsinki, On The Rocks

30.09.26 CH Aarau, Kiff Aarau

01.10.26 AT Wien, Flex Café

03.10.26 DE München, Backstage Club

04.10.26 DE Stuttgart, Im Wizemann

06.10.26 CZ Prag, Rock Cafe

07.10.26 DE Leipzig, WERK 2 – Kulturfabrik Leipzig e.V.

08.10.26 DE Berlin, Frannz-Club

09.10.26 DE Hamburg, Bahnhof Pauli

10.10.26 DE Köln, Club Volta

11.10.26 NL Haarlem, Patronaat

13.10.26 DE Wiesbaden, Schlachthof Wiesbaden Kesselhaus

15.10.26 UK London, The Black Heart

16.10.26 FR Paris, La Maroquinerie

17.10.26 NL Tilburg, Little Devil

18.10.26 BE Antwerp, Kavka Oudaan

Tickets: https://www.thenarrator.de

The Narrator online:

https://www.facebook.com/thenarratorhc

https://www.instagram.com/thenarratorhc/