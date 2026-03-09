The Narrator: veröffentlichen Video zur neuen Single „Two Lives“

Die Modern-Metalcore-Band The Narrator hat ein Video zu ihrer brandneuen Single Two Lives aus ihrem kommenden zweiten Album Phosphor veröffentlicht.
Two Lives beginnt mit eingängigen Melodien und einem mitreißenden Refrain, der in einem brachialen Metalcore-Finale gipfelt. Der Song fängt die emotionale Zerrissenheit einer Generation ein, die sich zwischen zwei Welten gefangen fühlt, sowie den damit verbundenen Druck und Konflikt. Parallel zur Single wurde das Musikvideo zu Two Lives veröffentlicht. Seht es euch hier an:
Stream Two Lives: https://thenarrator.bfan.link/two-lives
The Narrators mit Spannung erwartetes neues Album Phosphor erscheint am 8. Mai 2026 über Nuclear Blast Records. Der Nachfolger ihres gefeierten Debütalbums Lore bietet zehn mitreißende Songs, die auf die globale Krise mit innerer Erschöpfung reagieren und zeigen, wie nah Hoffnung und Selbstzerstörung beieinander liegen.
Phosphor – Trackliste:
- Phosphor
- Aurora
- Modern Age Blasphemy
- Stasis (feat. Avralize)
- Pills From The Start
- Agnosia
- Two Lives
- Dissection
- Iron Grip
- 9010
The Narrator thematisieren die Schwere der Zeit und das quälende Bewusstsein der Vergänglichkeit des Lebens. Ein Meisterwerk des modernen Metal!
Phosphor wird in folgenden Formaten erhältlich sein:
- LP (transparentes Neonorange)
- LP (silberne Sprenkel)
- CD im Jewelcase
- Digitales Album
The Narrator – Live-Termine:
10.04.26 UK Nottingham, Rock City
12.04.26 UK London, Modern Era Festival
13.04.26 UK Bristol, The Croft
22.-23.05.26 DE Camping Battleground Open Air
30.05.26 FR Artificial Waves Festival
13.06.26 NL Into The Grave Festival
11.07.26 DE Free For All Festival
12.-15.08.26 DE Summer Breeze Festival
04.-05.09.26 DE Pell Mell Festival
24.10.26 DE Rocken Hilft Festival
The Narrator – European Headline Tour 2026
Special Guest: Accvsed
26.09.26 FI Helsinki, On The Rocks
30.09.26 CH Aarau, Kiff Aarau
01.10.26 AT Wien, Flex Café
03.10.26 DE München, Backstage Club
04.10.26 DE Stuttgart, Im Wizemann
06.10.26 CZ Prag, Rock Cafe
07.10.26 DE Leipzig, WERK 2 – Kulturfabrik Leipzig e.V.
08.10.26 DE Berlin, Frannz-Club
09.10.26 DE Hamburg, Bahnhof Pauli
10.10.26 DE Köln, Club Volta
11.10.26 NL Haarlem, Patronaat
13.10.26 DE Wiesbaden, Schlachthof Wiesbaden Kesselhaus
15.10.26 UK London, The Black Heart
16.10.26 FR Paris, La Maroquinerie
17.10.26 NL Tilburg, Little Devil
18.10.26 BE Antwerp, Kavka Oudaan
Tickets: https://www.thenarrator.de
The Narrator online:
https://www.facebook.com/thenarratorhc
https://www.instagram.com/thenarratorhc/