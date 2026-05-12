The Narrator: veröffentlichen Musikvideo zu „Iron Grip“

Die Modern-Metalcore-Abrissbirnen The Narrator freuen riesig, endlich ihr mit Spannung erwartetes zweites Album Phosphor zu veröffentlichen – ab sofort weltweit erhältlich, sowohl zum Kauf als auch im Streaming.

Um die Veröffentlichung gebührend zu feiern, hat die Band zudem ein brandneues Musikvideo zu ihrer wuchtigen, groove-geladenen Hymne Iron Grip enthüllt – ein Track, wie geschaffen für den Moshpit, der Breakdown-Jünger und Fans moderner harter Musik gleichermaßen begeistern wird.

Als kraftvoller Nachfolger ihres gefeierten Debüts Lore liefert die neue Platte zehn vernichtende Tracks, die das emotionale Gewicht einer Welt in der Krise in rohe Intensität und kathartische Härte kanalisieren. Phosphor erkundet Themen wie innere Erschöpfung, Resilienz und den hauchdünnen Grat zwischen Hoffnung und Selbstzerstörung und zeigt The Narrator von ihrer intensivsten, ehrlichsten und kompromisslosesten Seite.

Phosphor hier streamen: https://thenarrator.bfan.link/phosphor

Nach diversen Auftritten auf großen Sommerfestivals begeben sich The Narrator nun auf eine ausgedehnte Headliner-Tour durch die EU und das Vereinigte Königreich, um die vernichtende Energie von Phosphor auf Bühnen in ganz Europa und Großbritannien zu entfesseln.



Mehr Informationen zu The Narrators brandneuem Album Phosphor, inklusive der Tourdaten für 2026, findet ihr hier:

Folgt The Narrator unbedingt und werdet Teil der Geschichte, während die Band ein aufregendes neues Kapitel aufschlägt.

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