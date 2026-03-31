Heaven.Exe: veröffentlichen ihr Debüt-Konzeptalbum „Erase Me“

Heaven.Exe, die aus Berlins unerbittlicher kreativer Szene hervorgegangen sind, präsentieren mit Erase Me ihre Vision in ihrer ganzen Fülle. Das 12-Track-Debütalbum erzählt die Geschichte eines Protagonisten, der von Zerbrechen über Feuer zu Wiedergeburt reist. Modern Metalcore verschmilzt mit dem hypnotischen Drive der Berliner Techno-Underground-Szene zu einem kühlen, immersiven Sound, geprägt von metallischen Texturen, emotionaler Intensität und kontrollierter Überladung. Es ist weniger ein Album als vielmehr ein Geisteszustand: entfremdet, unberechenbar und schmerzhaft lebendig. Erase Me ist ab sofort auf allen Plattformen erhältlich.

Parallel zum Album veröffentlichen Heaven.Exe das offizielle Musikvideo zu Catharsis – dem emotionalen Herzstück und Fokus-Track des Albums. Song und Video schließen die Erzählung ab, die sich durch alle Singles zieht – sie erreichen den Punkt, an dem die Stille bricht, Narben sich nicht länger verbergen und die Dunkelheit nicht länger etwas ist, dem man entfliehen muss, sondern etwas, das man zurückerobern will.

Heaven.Exe simulieren einen postdigitalen Korridor zwischen Club und Moshpit. Er liefert dröhnende Bässe und metallische Texturen und entfaltet gleichzeitig eine sakral-dystopische Bildwelt, die Entfremdung, spirituellen Zusammenbruch, digitalen Verfall, Rebellion, Schmerz und technoinduzierte Katharsis in der Cyberpunk-Sprache Berlins darstellt.

Die Band erklärt: „The truth is, making music that feels honest was never enough for us. We wanted to create something bigger. Erase Me is a full journey. You run. You break. You go numb. You finally see the loop you’ve been stuck in. And then you scream your way out. But that story doesn’t just live in the songs. It lives in everything we put out. The visuals. The lore. The details people discover weeks later in our lyrics. Heaven.Exe is a universe.“

Erase Me – Trackliste:

Other Side Chasing Ghosts feat. 20Tokens Wasteland Strange Shape Sacrifice Blackout Hellgate Back To Life Catharsis There Is No God High On Gasoline Everlast

Seit der Veröffentlichung ihrer Debütsingle Back To Life, gefolgt von Hellgate (feat. Tenside), There Is No God und Chasing Ghosts (feat. 20Tokens), haben Heaven.Exe in der Heavy-Musikszene ordentlich an Fahrt aufgenommen. Ein wichtiger Meilenstein war die Bestätigung als Support-Act auf der Europatournee von The Browning für 2026, zusammen mit The Defect und Stain The Canvas. Die Tourdaten für April findet ihr hier.

Heaven.Exe online:

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