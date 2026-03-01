Heaven.Exe: veröffentlichen neuen Song/Video „Chasing Ghosts (feat. 20Tokens)“

Heaven.Exe, die aus Berlins pulsierender Kreativszene hervorgegangen sind, setzen ihren rasanten Aufstieg mit Chasing Ghosts (feat. 20Tokens) fort. Dies ist die vierte Single aus ihrem kommenden Debüt-Konzeptalbum Erase Me. Der Track verschmilzt treibenden modernen Metalcore mit dem hypnotischen Drive der Berliner Techno-Underground-Szene und zieht den Hörer in einen unerbittlichen Rhythmus, der die Suchtspirale einer hypervernetzten Welt widerspiegelt.

Das offizielle Lyric-Video zu Chasing Ghosts (feat. 20Tokens) ist ab sofort auf YouTube verfügbar:

Heaven.Exe simulieren einen post-digitalen Korridor zwischen Club und Moshpit, der mit markerschütternden Bässen und metallischen Texturen aufwartet und gleichzeitig eine sakral-dystopische Bildwelt entfaltet. Entfremdung, spiritueller Zusammenbruch, digitaler Verfall, Rebellion, Schmerz und technoinduzierte Katharsis werden in der Cyberpunk-Sprache Berlins zum Ausdruck gebracht.

Die Zusammenarbeit mit 20Tokens verleiht dem Heaven.Exe-Universum eine neue vokale Dimension und verstärkt die Dringlichkeit des Tracks durch ein zersplittertes Signal, das sich durch das Rauschen bricht. Als Teil der sich stetig weiterentwickelnden Mythologie des Albums begleitet ein neues visuelles Kapitel die Veröffentlichung und erweitert die Erzählwelt von Erase Me sowie die rätselhafte Präsenz von H.EX-03 – der digitalen Entität im Zentrum der Projektmythologie: https://www.instagram.com/p/DVLmJjNjHSr

Die Band erklärt: “Do you know the difference between truth and a lie? Do you know the difference between reality and code? Who decides what is real? The borders are dissolving. When we reach the point where truth and lie, real and unreal, become one – who decides then?”

Seit der Veröffentlichung ihrer Debütsingle Back To Life, gefolgt von Hellgate (feat. Tenside) und There Is No God, haben Erase Me in der Heavy-Musikszene ordentlich an Fahrt aufgenommen und wurde von bekannten Künstlern wie @Rajameissner, @Fellbrink, @ohrionreacts, @RogueNJosh und @bogdanpunyak gelobt. Ein wichtiger Meilenstein war die Bestätigung als Support-Act auf der Europatournee von The Browning im Jahr 2026, zusammen mit The Defect und Stain The Canvas.

Heaven.Exe touren im April als Vorband auf der EU-Tournee von The Browning.

Heaven.Exe – Tour-Termine:

03 Apr 2026 — Haarlem, Netherlands

06 Apr 2026 — Oberhausen, Germany

07 Apr 2026 — Frankfurt am Main, Germany

08 Apr 2026 — Nuremberg, Germany

10 Apr 2026 — Lindau, Germany

11 Apr 2026 — Lucerne, Switzerland

12 Apr 2026 — Augsburg, Germany

14 Apr 2026 — Hamburg, Germany

15 Apr 2026 — Hannover, Germany

16 Apr 2026 — Berlin, Germany

Heaven.Exe online:

Facebook – Instagram