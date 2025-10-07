The Narrator: veröffentlichen Video Zur Neuen Single „Pills From The Start“

Nach der Festivalsaison im Sommer, in der die Modern-Metalcore-Sensation The Narrator auf einigen der größten und renommiertesten Metal-Festivals in Europa, wie Wacken und Summer Breeze, auftrat, haben sie eine neue Single mit dem Titel Pills From The Start veröffentlicht. Die mitreißende, groove-orientierte Hymne thematisiert toxische Freundschaften, die bleibende Narben hinterlassen. Die Kämpfe mit dem Schmerz des Selbstwerts sind in der eindringlichen Darbietung des Sängers Fabian Jochum sind im gesamten Song deutlich zu hören. Begleitend zur Single wurde ein Musikvideo veröffentlicht, das ihr euch hier ansehen könnt:

Wie bereits die vorherige Single Unbind Me wurde auch Pills From The Start von dem Grammy-prämierten Mastering-Ingenieur Ted Jensen bei Sterling Sound gemastert. Streamt Pills From The Start hier: https://thenarrator.bfan.link/pills-from-the-start

The Narrator kommentierte: „Pills From The Start ist about finding your own worth even when toxic friendships try to drag you down. Playing it live on our upcoming tour will be the perfect way to turn that message into a shared experience with our fans.“

Wer The Narrator live erleben möchte, sollte schnell sein: Die Band wird am 10. Oktober mit Annisokay auf eine umfangreiche Europatournee gehen. Zudem wurde ein Headline-Show in der Heimatstadt Essen für den 20. Dezember 2025 angekündigt, die ein erfolgreiches Jahr für The Narrator mit einer unvergesslichen Party abrundet! Mehr Informationen zu The Narrator findet ihr hier.

The Narrator Live

Supporting Annisokay

10.10.25 FI Tampere Olympia

11.10.25 FI Helsinki Tavastia

13.10.25 SE Stockholm Kollektivet Livet

14.10.25 NO Oslo John Dee

16.10.25 DK København Pumpehuset

17.10.25 DE Hamburg Große Freiheit 36

18.10.25 NL Eindhoven Dynamo

19.10.25 BE Antwerp Kavka

21.10.25 FR Paris Trabendo

22.10.25 FR Toulouse Le Rex

23.10.25 ES Barcelona Razzmatazz 2

24.10.25 ES Madrid Chango

25.10.25 PT Lisbon Vivo

20.11.25 DE Saarbrücken Garage

21.11.25 DE Dortmund FZW

22.11.25 DE Cologne Carlswerk Victoria

23.11.25 DE Berlin Huxley’s Neue Welt

25.11.25 DE Frankfurt am Main Batschkapp

26.11.25 DE Stuttgart Im Wizemann

28.11.25 CH Zurich Dynamo

29.11.25 IT Milan Legend

01.12.25 DE Munich Backstage

02.12.25 AT Vienna Simm City

03.12.25 HU Budapest Barba Negra

04.12.25 PL Krakow Hype Park

05.12.25 CZ Zlin Masters Of Rock Cafe

06.12.25 DE Leipzig Haus Auensee

15.01.26 UK London The Garage

16.01.26 UK Leeds Key Club

17.01.26 UK Bristol Thekla

18.01.26 UK Nottingham Rescue Rooms

Headline Show:

20.12.25 DE Essen Zeche Carl

Tickets: https://www.thenarrator.de

The Narrator online:

https://www.facebook.com/thenarratorhc

https://www.instagram.com/thenarratorhc/