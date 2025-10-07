The Narrator: veröffentlichen Video Zur Neuen Single „Pills From The Start“

Nach der Festivalsaison im Sommer, in der die Modern-Metalcore-Sensation The Narrator auf einigen der größten und renommiertesten Metal-Festivals in Europa, wie Wacken und Summer Breeze, auftrat, haben sie eine neue Single mit dem Titel Pills From The Start veröffentlicht. Die mitreißende, groove-orientierte Hymne thematisiert toxische Freundschaften, die bleibende Narben hinterlassen. Die Kämpfe mit dem Schmerz des Selbstwerts sind in der eindringlichen Darbietung des Sängers Fabian Jochum sind im gesamten Song deutlich zu hören. Begleitend zur Single wurde ein Musikvideo veröffentlicht, das ihr euch hier ansehen könnt:
Wie bereits die vorherige Single Unbind Me wurde auch Pills From The Start von dem Grammy-prämierten Mastering-Ingenieur Ted Jensen bei Sterling Sound gemastert. Streamt Pills From The Start hier: https://thenarrator.bfan.link/pills-from-the-start
The Narrator kommentierte: „Pills From The Start ist about finding your own worth even when toxic friendships try to drag you down. Playing it live on our upcoming tour will be the perfect way to turn that message into a shared experience with our fans.“
Wer The Narrator live erleben möchte, sollte schnell sein: Die Band wird am 10. Oktober mit Annisokay auf eine umfangreiche Europatournee gehen. Zudem wurde ein Headline-Show in der Heimatstadt Essen für den 20. Dezember 2025 angekündigt, die ein erfolgreiches Jahr für The Narrator mit einer unvergesslichen Party abrundet! Mehr Informationen zu The Narrator findet ihr hier.
The Narrator Live
Supporting Annisokay
10.10.25 FI Tampere Olympia
11.10.25 FI Helsinki Tavastia
13.10.25 SE Stockholm Kollektivet Livet
14.10.25 NO Oslo John Dee
16.10.25 DK København Pumpehuset
17.10.25 DE Hamburg Große Freiheit 36
18.10.25 NL Eindhoven Dynamo
19.10.25 BE Antwerp Kavka
21.10.25 FR Paris Trabendo
22.10.25 FR Toulouse Le Rex
23.10.25 ES Barcelona Razzmatazz 2
24.10.25 ES Madrid Chango
25.10.25 PT Lisbon Vivo
20.11.25 DE Saarbrücken Garage
21.11.25 DE Dortmund FZW
22.11.25 DE Cologne Carlswerk Victoria
23.11.25 DE Berlin Huxley’s Neue Welt
25.11.25 DE Frankfurt am Main Batschkapp
26.11.25 DE Stuttgart Im Wizemann
28.11.25 CH Zurich Dynamo
29.11.25 IT Milan Legend
01.12.25 DE Munich Backstage
02.12.25 AT Vienna Simm City
03.12.25 HU Budapest Barba Negra
04.12.25 PL Krakow Hype Park
05.12.25 CZ Zlin Masters Of Rock Cafe
06.12.25 DE Leipzig Haus Auensee
15.01.26 UK London The Garage
16.01.26 UK Leeds Key Club
17.01.26 UK Bristol Thekla
18.01.26 UK Nottingham Rescue Rooms
Headline Show:
20.12.25 DE Essen Zeche Carl
Tickets: https://www.thenarrator.de
