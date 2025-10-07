Verlosung: ein Tickets für das Craving Konzert Wochenende vom 24.10. – 25.10.2025 im Cadillac in Oldenburg

Time For Metal und Craving verlosen ein Tickets für das Craving Konzert Wochenende vom 24.10. – 25.10.2025 im Cadillac in Oldenburg. Am 24.10 und 25.10.2025 lädt die Melodic-Death / Black-Metal-Band Craving zur ultimativen Jubiläums- und Release-Show im Cadillac in Oldenburg ein.

Ort: Cadillac, Oldenburg

Datum: 24.10. – 25.10.2025

Bands: Craving, Soul Grinder, Apallic, Frostshock, Cimaeric und Bokor

Tickets & Infos:

Reservix: https://cadillac.reservix.de/tickets-craving-20-years-anniversary-album-release-show-kombi-ticket-in-oldenburg-cadillac-am-24-10-2025/e2386259

Eventim-Light: https://www.eventim-light.com/de/a/65169914b4e22562c6acf937/e/67c70f8cd246670e387f732a

Das Teilnehmen ist ganz einfach: Ihr müsst nur unten das Formular ausfüllen. Ob ihr gewonnen habt, erfahrt ihr durch eine persönliche E-Mail oder einen Blick in unsere News. Die Verlosung endet am 18.10.2025!

Time For Metal und Craving wünschen allen Teilnehmern viel Glück!

Einsendeschluss

Saturday 18th of October 2025 12:00:00 AM