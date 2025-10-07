Ray Wilson: auf Classic Tour im Norden der Republik

Ray Wilson, Stiltskin– und letzter Sänger von Genesis, dreht im Zuge seiner Genesis Classic Tour eine Extrarunde durch Schleswig-Holstein. 30 Jahre dreht er nun weltweit seine Runden, nun gibt es vier Termine im hohen Norden der Republik. Tickets gibt es ab 36,30 €. Infos zur Tour findet ihr unter www.raywilson.net sowie www.facebook.com/raywilsonofficial.

Die Termine in Schleswig-Holstein:

16.10.2025 – Husum – Husumhus

17.10.2025 – Eckernförde – Stadthalle

18.10.2025 – Heide – Stadttheater

19.10.2025 – Neumünster – Stadthalle