Nobody Guitar: veröffentlichen ihren neuen Song „Fear The Witch Burners“ (Featuring Katana Selene and Bruce Bouillet)

Die US-amerikanische Metal-Band Nobody Guitar haben am 10.09.2025 ihren neuen Song Fear The Witch Burners veröffentlicht – ein kraftvolles Power-Metal-Epos, das von den Größen des Genres wie Testament und Unleash The Archers inspiriert ist.

Der Track verbindet kompromisslose Shred-Gitarren mit der unverkennbaren Virtuosität von Bruce Bouillet (Racer X) und der eindringlichen Stimme von Katana Selene, einer echten modernen „Witch“, die die düstere Geschichte des Songs zum Leben erweckt.

Thematisch beleuchtet Fear The Witch Burners die grausamen Hexenverfolgungen rund um den Globus – die Ungerechtigkeit, Folter und Erniedrigung, die unzählige Frauen erleiden mussten.