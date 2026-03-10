Imago Imperii: haben das Musikvideo zu „Warmonger“ aus ihrem neuesten Album „Century“ veröffentlicht

Die Heavy-Metal-Band Imago Imperii hat ein Musikvideo zum Song Warmonger veröffentlicht, das vom Album Century stammt. Das Album erschien am 20. Februar über Metal Zone Italia. Century bietet neun brandneue Tracks mit über 37 Minuten Spielzeit und ist als CD sowie auf allen gängigen Streaming-Plattformen erhältlich.

Sänger Gwarner äußerte sich zu Warmonger:

„Warmonger handelt vom Krieg und insbesondere von der Entmenschlichung, die Soldaten widerfahren können. Ich schrieb dieses Lied in Gedanken an deutsche Soldaten im Zweiten Weltkrieg, aber ich glaube, dass dies auch heute noch anderen Soldaten in anderen Kriegen passieren kann (und leider passiert es auch…).“

Weitere Infos zu Imago Imperii und zum neuen Album könnt ihr hier nachlesen: