Rise Of Kronos: veröffentlichen neue Single und Musikvideo „Escalate The Rot“ aus ihrem kommenden Album „Slaves Of Time“

Die Death-Metal-Band Rise Of Kronos haben ihre brandneue Single Escalate The Rot veröffentlicht, die vom kommenden Studioalbum Slaves Of Time stammt. Der Song erscheint zusammen mit einem eindrucksvollen Musikvideo, produziert vom renommierten Regisseur Ronald Matthes (Sodom, Volbeat, Amon Amarth), mit der Schauspielerin Helen Woigk, bekannt für ihre Rollen in zahlreichen Produktionen deutscher Fernsehsender.

Nach den bereits veröffentlichten Singles Slaves Of Time und Conception Of Humanity treibt Escalate The Rot den düsteren und aggressiven Sound der Band noch weiter voran. Wuchtige Riffs, unerbittliche Grooves und eine erdrückende Atmosphäre treiben den Song voran und zeigen Rise Of Kronos‚ kompromisslose Interpretation des modernen Death Metal.

Das dazugehörige Musikvideo visualisiert diese Themen mit einer düsteren, filmischen Ästhetik. Unter der Regie von Ronald Matthes kombiniert der Clip rohes Live-Material mit einer beunruhigenden Erzählung, getragen von Helen Woigks eindringlicher Performance, und unterstreicht so die Vision des Songs von Verfall, Besessenheit und unausweichlichem Zusammenbruch.

Textlich erkundet Escalate The Rot eine Abwärtsspirale, in der sich alles immer weiter zuspitzt. Der Song beschreibt eine symbolische Eskalationsleiter, auf der destruktive Rituale die Kontrolle über den Einzelnen übernehmen und ihn nach und nach verzehren. Gleichzeitig kann der Song als Spiegelbild der heutigen globalen Stimmung interpretiert werden. Eine Generation wächst mit dem Gefühl auf, dass die Zukunft immer weiter in die Ferne rückt: ein Planet am Rande des Zusammenbruchs, schwindende Perspektiven und das wachsende Gefühl, dass selbst die Hoffnung schwindet.

Mit ihrem kommenden Album Slaves Of Time verfeinern Rise Of Kronos ihren charakteristischen Mix aus moderner Death-Metal-Brutalität, massiven Grooves und einer bedrohlichen Atmosphäre. Das Album erkundet Themen wie Zeit, Verfall und existenzielle Unterdrückung und ist eines der intensivsten und stimmigsten Werke der Band bisher. Mehr Informationen findet ihr hier:

Rise Of Kronos online:

https://www.facebook.com/riseofkronosofficial

https://www.instagram.com/riseofkronos_official/