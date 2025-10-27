Devil’s Breakfast – Whore Of Babylon

Artist: Devil’s Breakfast

Herkunft: Neumünster, Schleswig-Holstein, Deutschland

Album: Whore Of Babylon

Spiellänge: 51:15 Minuten

Genre: Hardrock

Release: 24.10.2025

Label: Eigenvertrieb

Link: https://www.facebook.com/devilsbreakfast

Bandmitglieder:

Gesang – Dennis Krebs

Gitarre – Detlef „Detl“ Jakubik

Gitarre – Hauke „Hans“ Jakubik

Bass – Jan „Düse“ Duve

Schlagzeug – Stefan Lisius

Tracklist:

Whore Of Babylon World On Fire The Beast In Me Bump & Grind The Black Sheep Why Next Day’s Beer Anna Still Basterdz Red Lady Jane Space Race

Neumünsters wohl bekannteste Band ist Devil’s Breakfast. Seit 2009 steht die Formation für ehrlichen Hardrock, und seit 2017 rocken sie in der Besetzung Jan „Düse“ Duve (Bass), Detlef „Detl“ Jakubik (Gitarre), Hauke „Hans“ Jakubik (Gitarre), Dennis Krebs (Gesang) und Stefan Lisius (Schlagzeug). Energiegeladene Liveauftritte sind längst zu ihrem Markenzeichen geworden.

Fünf Jahre sind seit dem letzten Album Evil Ways vergangen – höchste Zeit also für neuen Stoff. Einige frische Songs hatte die Band bereits vorab auf Konzerten vorgestellt, um sie dem Publikum zu präsentieren und zu erproben. Nun sind die elf Titel endgültig fertig. Nicht in Stein gemeißelt, aber immerhin auf Vinyl gepresst und bereit, die Öffentlichkeit zu erobern.

Das neue Werk trägt den Titel Whore Of Babylon. Einen Tag nach dem offiziellen Release auf Spotify und anderen Streamingdiensten wurde die Vinylversion bei einer Liveparty in der Wittorfer Brauerei Neumünster vorgestellt. Die Brauerei ließ es sich nicht nehmen, eigens für diesen Anlass ein spezielles Bier für die Band zu brauen. Bei der Releaseparty natürlich erhältlich frisch vom Fass und am Merch-Stand in einem Viererträger mit Dosen. Welche andere Band kann so was schon vorweisen?

Ganz im Stile ihrer Vorbilder Aerosmith, Motörhead, Guns n’ Roses, Mötley Crüe und AC/DC liefern Devil’s Breakfast ein Album rund um Bier, Whiskey, Motoren und „Hot Girls“. Doch auch aktuelle Themen finden zunehmend ihren Platz. Das Stück World On Fire ist dafür das beste Beispiel.

Gestartet wird aber erst mal mit dem Titeltrack des neuen Albums Whore Of Babylon. World On Fire ist der aktuellste Track und gerade zum Albumrelease als Video erschienen. Bewehrter Hardrock zieht sich fast über das gesamte Album. Mit Next Day’s Beer ist eine bluesige Rockballade enthalten. Anna im Anschluss schaltet sogar noch einen Gang zurück. Das war’s dann aber auch mit ruhigen Stücken. Auf den schnellen Stücken überzeugen immer wieder die Gitarrensoli der Brüder Detlef und Hauke Jakubik. Mit Still Basterdz folgt dann einer der stärksten Tracks des Albums. Der Track Why hat es aus produktionstechnischen Gründen leider nicht auf die Vinyl geschafft. Ich hätte einen anderen Song weggelassen, aber das ist ja immer im Auge des Betrachters anders.

Aufgenommen wurde das Album in der Neumünsteraner Taktfabrik. Gemastert wurde das Material dann von Detlef Jakubik. Das Cover wurde auf der Grundlage der Ideen und Wünsche der Fünf mit einer KI erstellt. Einfach war das allerdings auch nicht, es waren Hunderte Entwürfe notwendig. Erhältlich ist das Album digital im Stream und direkt bei der Band in Vinyl. Das Vinyl ist in Gold mit schwarzem Splatter gefertigt und in nummerierter Auflage von 220 Stück erschienen.