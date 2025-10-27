Our Mirage: veröffentlichen ihre brandneue Single „Timeloss“ feat. Screamistry vom kommenden Album „Fractured Minds“

Die deutschen Post-Hardcore-Schwergewichte Our Mirage starten mit der Veröffentlichung ihrer brandneuen Single Timeloss, die eine Zusammenarbeit mit Screamistry beinhaltet, in ihr nächstes Kapitel. Gleichzeitig werden die Vorbestellungen für ihr kommendes Album Fractured Minds eröffnet, das am 30. Januar 2026 erscheinen wird.

Seht euch das Video zu Timeloss (feat. Screamistry) hier an:

Timeloss vereint die charakteristische emotionale Intensität der Band mit einer brutalen Kante, unterstützt durch den dynamischen Beitrag von Screamistry – und schafft einen Track, der sowohl kathartisch als auch unerbittlich ist.

Mit Fractured Minds liefern Our Mirage ihr ambitioniertestes und emotional aufgeladenes neues Album. Timeloss bestimmt nicht nur den Ton für das Album, sondern festigt auch Our Mirages Status als eine der bedeutendsten Stimmen der modernen Heavy-Musik in Europa.

Erlebt Our Mirage live:

28.01. – Nürnberg

29.01. – Wien

30.01. – München

31.01. – Frankfurt (Upgrade)

05.02. – Hannover (Upgrade)

06.02. – Hamburg

07.02. – Göttingen

11.02. – Leipzig

12.02. – Berlin

13.02. – Münster

14.02. – Bremen

20.02. – Stuttgart

21.02. – Köln (Upgrade)

14.03. – Essen (low Tickets)

Our Mirage online:

https://www.facebook.com/ourmirageband

https://www.instagram.com/ourmirageband