Our Mirage: veröffentlichen ihre brandneue Single „Timeloss“ feat. Screamistry vom kommenden Album „Fractured Minds“

Die deutschen Post-Hardcore-Schwergewichte Our Mirage starten mit der Veröffentlichung ihrer brandneuen Single Timeloss, die eine Zusammenarbeit mit Screamistry beinhaltet, in ihr nächstes Kapitel. Gleichzeitig werden die Vorbestellungen für ihr kommendes Album Fractured Minds eröffnet, das am 30. Januar 2026 erscheinen wird.
Seht euch das Video zu Timeloss (feat. Screamistry) hier an:
Timeloss vereint die charakteristische emotionale Intensität der Band mit einer brutalen Kante, unterstützt durch den dynamischen Beitrag von Screamistry – und schafft einen Track, der sowohl kathartisch als auch unerbittlich ist.
Mit Fractured Minds liefern Our Mirage ihr ambitioniertestes und emotional aufgeladenes neues Album. Timeloss bestimmt nicht nur den Ton für das Album, sondern festigt auch Our Mirages Status als eine der bedeutendsten Stimmen der modernen Heavy-Musik in Europa.
Erlebt Our Mirage live:
28.01. – Nürnberg
29.01. – Wien
30.01. – München
31.01. – Frankfurt (Upgrade)
05.02. – Hannover (Upgrade)
06.02. – Hamburg
07.02. – Göttingen
11.02. – Leipzig
12.02. – Berlin
13.02. – Münster
14.02. – Bremen
20.02. – Stuttgart
21.02. – Köln (Upgrade)
14.03. – Essen (low Tickets)
Our Mirage online:
https://www.facebook.com/ourmirageband
https://www.instagram.com/ourmirageband