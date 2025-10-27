Radio Bob!: Rain Or Shine – Die Wacken Open Air Show startet am 02.11.2025 im Wacken Radio

Wenn aus Visionen Geschichte wird, aus Gitarrenriffs Emotionen und aus einem Landgasthof das Zentrum der Metalwelt, dann ist es Zeit für: Rain Or Shine – Die Wacken Open Air Show bei Radio Bob!. Ab dem 2. November 2025 bringt Radio Bob! jeden ersten Sonntag im Monat um 18 Uhr eine Stunde voller W:O:A-Spirit live auf den Sender – bei Wacken Radio, dem offiziellen W:O:A-Radiosender von Radio Bob!.

Die Hosts: W:O:A-Ikonen Thomas Jensen und Holger Hübner. Die Location: der legendäre Landgasthof Wacken, wo alles begann. Die Themen: alles, was Wacken ausmacht – und was Wacken bewegt.

In der neuen Show bieten die beiden Gründer des größten Metalfestivals der Welt gemeinsam mit Radio Bob! Moderator André Dostal einen Blick hinter die Kulissen des Wacken Open Air. „Wir sind hier im Mittelpunkt von Wacken, hier ist im Grunde die Idee geboren. Entsprechend war es klar, dass wir unsere Wacken Radio Show mit Radio Bob! direkt von hier senden wollen.“, so Thomas Jensen. „Wir werden hier 35 Jahre Festivalgeschichte und unsere Zukunftspläne und Ideen verbinden. Da ist eine Menge in Planung, reinhören lohnt sich!“, sagt Holger Hübner.

Sie sprechen über ihre jahrzehntelange Freundschaft, den einzigartigen Fankult, die „People Of Wacken“, ihre Crew, technische Innovationen wie den Einsatz von Wasserstoff, legendäre Ideen wie die Bierpipeline – und auch über den gesellschaftlichen Impact, den das Festival immer wieder setzt.

Ob Aktionen wie „Friday is Flyday“ – bei dem Menschen im Rollstuhl crowdsurfen – oder Engagements für DKMS, Festival-Seelsorge, Barrierefreiheit und Nachhaltigkeit: Rain Or Shine zeigt, was hinter dem Donner steckt – und warum Wacken mehr als nur Musik ist.

„Diese Show bringt das wahre Wacken-Feeling zu den Menschen – ein Blick hinter die Kulissen eines der größten Metalfestivals der Welt, persönlich, ehrlich und mit jeder Menge Ideen“, so Jan-Henrik Schmelter, Geschäftsführer von Radio Bob!. „Wir danken Thomas und Holger für dieses Vertrauen. Radio Bob! lebt für genau solche Projekte, die zeigen, wie stark Rock und Metal Menschen verbindet.“, fügt Geschäftsführerkollege Martin Hülsmann hinzu.

Die erste Folge von Rain Or Shine – Die Wacken Open Air Show bei Radio Bob! ist am 2. November 2025 ab 18 Uhr auf https://www.wackenradio.de/rain-or-shine-die-wacken-open-air-show oder in der Wacken Radio-App sowie auf radiobob.de im Stream zu hören.

Weitere Episoden folgen jeweils am ersten Sonntag im Monat.