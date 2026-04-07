Radio Bob!: trauert um Rik De Lisle

Radio Bob! hat uns einen Nachruf auf Rik De Lisle geschickt. Doch lest selbst:

Mit großer Bestürzung und tiefer Trauer nimmt Radio Bob! Abschied von Rik De Lisle. Die Hörfunklegende und Radio Bob!-Moderator ist vor Kurzem im Kreis seiner Familie verstorben.

Mit Rik verliert die deutsche Radiolandschaft eine ihrer prägendsten Stimmen. Über Jahrzehnte hinweg hat er das Medium mit seiner unverwechselbaren Art, seinem feinen Humor und seiner grenzenlosen Liebe zur Musik geprägt – und ist für Generationen von Hörerinnen und Hörern zu einer echten Radio-Legende geworden.

Seit 2008 war Rik ein prägender Teil von Radio Bob!. Ob bei BOBs Vormittag, im amerikanischen Mittag oder mit seinen legendären Rock Stories – Rik brachte seine ganze Erfahrung, seine Liebe zur Rockmusik und seinen unverwechselbaren Stil in das Programm ein: let’s Rik and Roll…

Sein Wissen aus Jahrzehnten Radiogeschichte, seine Nähe zu Künstlerinnen und Künstlern sowie sein unvergleichlicher Blick auf die Welt des Rock machten ihn zu einer ganz besonderen Stimme unseres Senders.

Geboren in Milwaukee, führte ihn sein Weg zunächst zur US Air Force, wo er früh als Discjockey beim American Forces Network (AFN) arbeitete. 1978 kam er nach West-Berlin und wurde dort mit seiner legendären Morning-Show bei AFN Berlin schnell zu einer festen Größe im Radio. Von dort aus begann sein außergewöhnlicher Weg im deutschen Rundfunk, der ihn später zu einer der bekanntesten Radiopersönlichkeiten des Landes machte.

Sein Spitzname „der Alte Ami“ wurde dabei über Jahrzehnte zu seinem Markenzeichen – liebevoll, einzigartig und untrennbar mit seiner Stimme verbunden. Mit seinem amerikanischen Akzent, seinem Wortwitz und seiner Leidenschaft für Rock’n’Roll war Rik stets sofort erkennbar. Für viele war er nicht einfach Moderator, sondern ein täglicher Begleiter und eine Stimme, die man nie vergisst.

Rik hat Radio Bob! mitgeprägt und unserer Marke eine Stimme gegeben, die weit über das Mikrofon hinaus gewirkt hat.

Wir verneigen uns vor einem außergewöhnlichen Lebenswerk und vor einem Menschen, der das Radio in Deutschland wie kaum ein anderer geprägt hat.

Unsere Gedanken sind bei seiner Familie, seinen Freundinnen und Freunden sowie allen Wegbegleitenden.

Danke, Rik.

Rock and Roll is just a state of mind.

Rock in peace, alter Ami.

Radio Bob!