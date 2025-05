Radio Bob!: startet True Crime Podcast „True Crime Tracklist – Verbrechen in der Rockmusik“

Die neue Radio Bob! Podcast-Reihe geht realen Kriminalfällen nach, die mit der Welt des Rock untrennbar verbunden sind. Ab 22. Mai 2025 in der myBOB-App, auf radiobob.de und auf allen gängigen Plattformen.

Dunkle Abgründe, echte Verbrechen und ikonische Rockhymnen: Am 22. Mai 2025 bringt Radio Bob! mit True Crime Tracklist – Verbrechen in der Rockmusik einen neuen Podcast an den Start. Die Hosts Nina Loges und André Dostal führen durch erschütternde Kriminalfälle, die nicht nur Schlagzeilen machten, sondern auch Rockgeschichte schrieben – vom Serienmörder Charles Starkweather, der Bruce Springsteens Album Nebraska inspirierte, bis hin zu tragischen Musikerschicksalen wie dem Mord an Pantera-Gitarrist Dimebag Darrell.

Der Podcast erscheint im Zwei-Wochen-Takt donnerstags, die erste Folge gibt es ab dem 22. Mai –in der myBOB-App, auf radiobob.de und überall dort, wo es Podcasts gibt. Das Besondere: Jede Folge greift einen Kriminalfall auf, der untrennbar mit der Rock- und Metalszene verwoben ist. Dabei geht es nicht nur um das Verbrechen selbst, sondern auch um die Musik, die daraus entstanden ist.

Ob John Lennons Tod, Sid & Nancys destruktive Beziehung, norwegische Black-Metal-Morde oder das düstere Vermächtnis von Brenda Spencer – Nina Loges und André Dostal blicken tief in die Archive, erzählen fesselnde Geschichten und verbinden sie mit legendären Songs, Alben und Künstler*innen.

Weitere Infos und Folgen: www.radiobob.de/podcast/true-crime-tracklist-verbrechen-in-der-rockmusik

Weitere Infos gibt es unter https://www.radiobob.de/