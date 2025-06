Rage am 24.06.2025 auf dem Radio Bob! Rockcamp, Kieler Woche, Kiel

Event: Rage – 30th Anniversary Tour Black In Mind

Bands: Rage, Skyline

Ort: Kieler Woche, Radio Bob! Rockcamp, Reventlouwiese, 24105 Kiel

Datum: 24.06.2025

Kosten: kostenlos

Zuschauer: ca. 500

Genre: Heavy Metal, Power Metal, Hard Rock, Classic Rock, AOR

Link: https://www.radiobob.de/kieler-woche-radio-bob-rockcamp-2025

Setlist Rage:

Sent By The Devil Shadow Out Of Time Solitary Man Under A Black Crown Straight To Hell Days Of December Black In Mind Until I Die Great Old Ones Let The Rest In Peace A New Land My Way Refuge Don´t Fear The Winter Higher Than The Sky

Die Kieler Woche ist ein Volksfest und im Prinzip eine No-Go-Area, wenn es um Musik geht. Es gibt eine Ausnahme: Das ist das Radio Bob! Rockcamp an der Reventloubrücke in Kiel. Hier gab es bereits Demons & Wizards, Blues Pills oder 2025 Gloryhammer zu erleben. Die Konzerte auf der Kieler Woche sind kostenfrei. Entsprechend ist der Andrang von Menschen immer da. Wobei die Besucherschaft sich unterteilt. Zum einen sind es die typischen „über das Volksfest huschenden“ Personen, die einfach mal zuhören und nach ein paar Minuten weiterziehen. Genauso gibt es aber auch Fans der jeweiligen Band, die sich den Auftritt nicht nehmen lassen.

Am heutigen Dienstag hat sich ein Schwergewicht der deutschen Metalszene angekündigt. Rage aus dem Westen der Republik sind seit mehr als 40 Jahren auf der Bühne und genießen auch im Norden einen exzellenten Ruf. Das Problem am heutigen Tag: die Wetterbedingungen. Mal ein Schauer oder ähnliches, das ist alles kein Problem. Seit circa 20 Uhr hat der Himmel seine Pforten geöffnet und das Wetter will sich einfach nicht verbessern. Schade für die Band, bei den Bedingungen kommen natürlich weniger Menschen auf den Platz vor der Bühne. Bandchef Peter „Peavy“ Wagner frotzelt zum Song Days Of December, dass der zur Jahreszeit passen würde und im Ruhrpott wären jetzt 20 Grad. Lieber Peavy, wenn der Ruhrpott es schafft, das Rock Hard Festival in Gelsenkirchen zu Pfingsten nicht bei Herbstwetter zu feiern, dann sorgen wir im Norden auch für angenehmere Bedingungen. Vor ein paar Tagen waren in Gelsenkirchen kaum mehr als 12 Grad Höchsttemperatur und Wasser gab es von oben kostenfrei dazu.

Zurück zum Konzert. Kurz nach 21 Uhr geht es los, nachdem der Ansager von Radio Bob! ein Mikrofon gefunden hat, das auch funktioniert. Eins sollte klar sein. Das mehr als nasse Wetter ist nicht nur eine Herausforderung für die Fans. Auch die Technik kann schon mal klemmen. Dafür liefern Rage einen hervorragenden Sound über die gesamte Spielzeit.

Der Fokus liegt auf dem Jubiläumsalbum Black In Mind, das im Mai 1995 auf dem Markt erschienen ist. Der Titeltrack ist eigentlich eine Rage-Must-Play-Nummer. Aber dazu gibt es die weniger of gespielten Sent By The Devil, Shadow Out Of Time und Until I Die. Vier der elf Stücke stammen am heutigen Abend vom Jubiläumswerk. Eigentlich wäre die ganze Platte eine Show wert, oder?

Dazu gibt es einen Querschnitt über das Schaffen von Rage, unter anderem mit Don’t Fear The Winter vom 1988er-Release Perfect Man ein Stück, wo erstmals ein Totenschädel auf einem Cover von Rage auftaucht. Wer das Buch von Peavy gelesen hat, wird von seiner Sammelleidenschaft bezüglich Schädelskelette wissen.

Der Abschluss ist Rage typisch mit Higher Than The Sky, der selbst im strömenden Regen funktioniert. Gegen 22.30 Uhr ist der Gig zu Ende und die meisten Menschen verlassen die Location. Das Wetter lädt leider nicht zum längeren Verweilen ein.

Eine Vorband gibt es auch. Bereits um 19 Uhr stehen Skyline auf der Bühne. Der Bandname wird primär mit dem Wacken Open Air verbunden und einer der Wacken-Chefs war früher Bassist bei Skyline. Musikalisch geht es um das Liedgut der 80er und 90er Jahre, wobei sich die Band mal besser (Whitesnake), mal weniger beeindruckend (Iron Maiden), durch das Liedgut covert. Skyline machen am Ende ihrer Setlist genau das, wofür ein Opener geholt wird. Es gibt musikalische Unterhaltung, nicht mehr, aber auch nicht weniger.