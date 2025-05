Hilltops Are For Dreamers: neue EP „A Soulless Drive“ erscheint am 30. Mai

Die in Großbritannien/Griechenland ansässige Metal-Band Hilltops Are For Dreamers freut sich, bekannt geben zu können, dass ihre neue EP mit dem Titel A Soulless Drive am 30. Mai über Hilltops Recordings veröffentlicht wird.

Diese dreiteilige EP folgt auf die letztjährige Veröffentlichung The Tragedy Of Being Human und schließt den Themenzyklus ab. Mit A Soulless Drive taucht die Band erneut in die dunkleren Winkel der menschlichen Seele ein und blickt dabei hoffnungsvoll in die Selbstreflexion.

Musikalisch verfolgt die EP einen direkteren, rockigeren Ansatz, wobei klarer Gesang im Vordergrund steht. Die Songstrukturen sind zugänglicher und verschmelzen Elemente aus Alternative-Rock, Gothic- und klassischem Heavy-Metal zu einem stimmigen Sound.

Jeder der drei Tracks wurde zwischen März und Mai als Single veröffentlicht, jeweils begleitet von einem Lyric-Video. Die neue Single Halo Above – als Single auf den wichtigsten digitalen Streaming-Plattformen sowie als Lyric-Video veröffentlicht – ist dem Andenken an Miika Tenkula gewidmet, den verstorbenen Gitarristen und Haupt-Songwriter der finnischen Metal-Band Sentenced.

Hilltops Are For Dreamers sind außerdem stolz, das wunderschöne Cover für A Soulless Drive enthüllen zu dürfen, ein atemberaubendes Originalgemälde der in Athen lebenden Künstlerin Maria Kalantzi.

A Soulless Drive Tracklist:

1. The First Day Of Winter

2. The Oath

3. Halo Above

Vasilis Papageorgakopoulos war für die Lyric-Videos, die Single-Artworks sowie die Produktion und den Mix der Songs verantwortlich. Das Mastering der EP übernahm Steve Lado. Die digitale Gestaltung und das EP-Logo stammen von Admir Tihić.

Hilltops Are For Dreamers (HAFD) ist ein 2018 gegründetes Projekt mit Sitz in Großbritannien und Griechenland. Im Januar 2020 veröffentlichten sie ihre Debüt-EP im Eigenverlag. Sie vermischten den Metalcore der frühen 2000er mit Blues und eingängigen Melodien und erhielten positive Kritiken. Während des Lockdowns 2020 veröffentlichten sie die Split-EP A Transition mit Repent For Joy und entwickelten ihren Sound weiter.

Ihr Debütalbum In Disbelief (März 2022) markierte eine Abkehr von ihrem früheren Stil und vereinte Black-Metal, Akustik-Blues, progressive Elemente und elektronische Einflüsse, während sie gleichzeitig ihre Post-Hardcore-Wurzeln beibehielten. Das Album erhielt viel Lob von der Kritik; Metal Hammer Griechenland vergab 8/10 und Rock Hard Italien 8,5/10. 2024 veröffentlichten sie die melancholische 3-Song-EP The Tragedy Of Being Human. Die neue EP A Soulless Drive, die am 30. Mai 2025 erscheint, tendiert zu einem direkteren Rocksound, bleibt dabei aber melancholisch und hymnisch.

Hilltops Are For Dreamers sind:

Vasilis Papageorgakopoulos – Gitarre, Bass, Keys

Fernando Guerrero – Schlagzeug

Sam Sanassee – Gesang