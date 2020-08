Hilltops Are For Dreamers: neues Video „The Tide‘ veröffentlicht & neue Split-EP verfügbar

Am 31. Juli veröffentlichte das britisch/griechisches Post-Hardcore-Duo Hilltops Are For Dreamers die neue Split-EP A Transition zusammen mit der melodischen Death Band Repent For Joy. Um die Ankündigung zu feiern, enthüllte die Band ein neues Video zum The Tide. Der Song bietet ausgereiftes Songwriting mit anmutigen Gitarrenmelodien und abrasiven Gesangslinien. Das Video gibt es hier zu sehen:

The Tide liefert Hoffnung und Positivität in diesen herausfordernden Zeiten, in denen wir alle leben. Der Gitarrist Vas erklärte: “Das Song handelt von der Person, die sich am Rand einer Klippe befindet – metaphorisch oder wörtlich – und sie / er steht kurz vor der endgültigen Entscheidung. Und hier kommen wir und sagen, dass das nicht das Ende ist. Nehmen wir das Schicksal in die Hand, leiten Sie sich selbst und lassen Sie die Dinge geschehen! Lass uns den Moment leben, die Reise genießen und den Sturm zähmen!”

Die beiden Songs von HAFD, die in dieser EP enthalten sind (The Tide und All We Need) sind das Porträt der Band von einer Zwischenstufe zwischen ihrer ersten EP (veröffentlicht im Februar) und ihrem kommenden Album, das im Herbst 2020 veröffentlicht werden soll. Die erwähnten Tracks sind nicht nur ein musikalischer „Übergangsritus“, sondern auch eine Reflexion über den Lockdown, die neuen Botschaften, die eine Band in der Zeit nach der Pandemie ausdrücken kann, und die zunehmende Anzahl von Online-Kollaborationen (wie war mit Michael Enger, Sänger des norwegischen Bands Beyond The Barricade, dass allen vier Songs im EP gesungen hat). Schlagzeuger Dionysus kommentierte:

“Es ist wahr, dass wir in sehr herausfordernden und interessanten Zeiten leben. Es hat uns aber nicht dazu gebracht aufzuhören. Unsere Split-EP ist eine Arbeit voller Kreativität, Energie und gibt positiver Stimmung. Wir haben nicht nur mit einer anderen Band zusammengearbeitet, sondern sind auch unserer Vision einer Welt ohne Grenzen viel näher gekommen – physisch oder nicht. Wir haben während des Lockdowns zwischen verschiedenen Orten in Griechenland und Norwegen aus der Ferne gearbeitet, um unser bevorstehendes Video für The Tide zu drehen. Die Leute können sich jetzt mit unseren Existenzgeräuschen verbinden. “

A Transition wurde bei Hilltops Recordings aufgenommen. Mischen und Mastern bei Simone Pietroforte. Das Artwork ist von Sophia Delga.