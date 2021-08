STAGEWAR: “Danger To Ourselves” erscheint am 24. September 2021

Das dritte Album der hessischen Thrash’n’Roller von Stagewar wird Danger To Ourselves heißen und am 24. September über Black Sunset/MDD veröffentlicht!

Bei Spielzeit von knapp 40 Minuten erwarten euch 8 eingängige und vielseitige Thrash Metal Songs mit einer gehörigen Prise Rock’n’Roll. Gemixt und gemastert wurde das Album in den Pitchback Studios von Aljoscha Sieg.

Danger To Ourselves erscheint als hochwertiges DigiPak und in einer Vinyl Edition als aufklappbares Gatefold. Das Artwork zum Album stammt aus den Händen des Tattoo Künstlers James Reuter (Remember Tomorrow Tattoos). Einen ersten Blick aufs Frontcover findet ihr anbei.



