Eradicator, Stagewar und Devastruction am 10.05.2025 im Florinsmarkt Koblenz (Vorbericht)

Bands: Eradicator, Stagewar, Devastruction

Ort: Florinsmarkt Koblenz, Burgstraße 16, 56068 Koblenz

Datum: 10.05.2025

Genre: Thrash Metal

Kosten: 15 Euro AK

Veranstalter: A Chance For Metal / Eradicator

Link: https://www.facebook.com/share/1M5M9FnqYE/

Der legendäre Florinsmarkt zu Koblenz lädt am 10.05.2025 zum offiziellen A Chance For Metal Festival-Nachglühen ein! Eine Woche nach dem ACFM Festival gibt es im Florinsmarkt noch einmal die volle Breitseite. Drei geile Thrash-Kapellen werden euch ordentlich die Nackenmuskulatur malträtieren:

Die aus Lennestadt stammenden Thrasher Eradicator sind unverständlicherweise immer noch so was wie ein Geheimtipp, obwohl die Band bereits seit 2004 unterwegs ist und mit ihrem Debüt The Atomic Blast (2009), welches vor drei Jahren wiederveröffentlicht wurde, bereits für Aufmerksamkeit sorgte. Mittlerweile ist man mit The Paradox (hier geht es zum Review) aus dem Jahr 2024 bei Album Nummer sechs angelangt. Die Band um die Brüder Sebastian „Seba“ Stöber (Gesang, Gitarre) und Jan-Peter „Pitti“ Stöber (Schlagzeuger) ist nicht nur für ihren ehrlichen und authentischen Thrash, sondern auch für ihre legendären Kettenfett-Partys bekannt.

Devastruction ist die Alien Thrash Force Attack aus NRW, genauer gesagt aus Dortmund. Alien Thrash Force Attack ist auch der Name ihrer ersten EP, die ein Jahr nach der Bandgründung 2017 erschienen ist. 2019 bestiegen Devastruction mit ihrem Albumdebüt die Space Force One. Bei dem Bandnamen lässt sich ja einiges erwarten. Lasst einfach mal das V und das A im Bandnamen weg. Vom Bandlogo ganz zu schweigen! Ich verrate es auch nicht dem Schmier!

Die Hessen Stagewar klingen immer dann am besten, wenn sie auf der Abrissbirne einfach nach vorn brettern.

Also, Koblenzer Metalheads, den Termin einfach festhalten und erscheinen – sonst werden sie weinen.

Tickets gibt es für schlappe 15 Euro im Florinsmarkt an der Theke und auf eradicator.de!